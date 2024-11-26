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高雄南區焚化爐BOT改建引疑慮 陳其邁：民間經營效率高

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
陳其邁表示，南區焚化爐採民間經營能有效提升效率，全台縣市也是朝此方向，未來南區不會收取外縣市垃圾，空氣污染物排放也能減少50%以上。圖／翻攝自高雄市議會直播
陳其邁表示，南區焚化爐採民間經營能有效提升效率，全台縣市也是朝此方向，未來南區不會收取外縣市垃圾，空氣污染物排放也能減少50%以上。圖／翻攝自高雄市議會直播

高雄南區資源回收廠（南區焚化爐）營運逾24年，焚化效率降至61%，高市環保局啟動促參BOT案推動建置新廠，市議員劉德林今日總質詢要求市長陳其邁說明清楚理由為何；陳其邁表示，南區焚化爐採民間經營能有效提升效率，全台縣市都是朝此方向建制、營運新廠，未來南區不會收取外縣市垃圾，空氣污染物排放也能減少50%以上。

劉德林表示，市長陳其邁任內沒有遇過垃圾大戰，外界很擔心未來南區焚化爐不論採BOT或公辦公營，是否會收取外縣市垃圾，若由廠商營運，垃圾管理效能是否能提升？要求市長在總質詢說明清楚、解釋優缺點，讓外界打消疑慮。

陳其邁表示，環保局經過專家會議後決議後認為南區焚化爐採BOT是對高雄未來垃圾管理較有利，現今全台25座焚化爐已有20座採BOT或ROT，其中台北、嘉義市、桃園、台南均規劃或已採BOT興建焚化爐，「近10年所有縣市幾乎是採民間經營焚化爐，民間經營經驗豐富，人員調度合採購也較方便，因此公辦公營的效率普遍較低。」

南區焚化爐營運逾24年，焚化效率降至61%，環境部數據顯示，民營廠焚化效率最高達98%，反觀台北及高雄公營焚化爐效率僅57%至75%；陳其邁表示，全台趨勢都是採BOT興建營運焚化爐，垃圾量部分，未來新廠設計處理量將由南區廠現在的57萬噸降至42萬噸，外縣市廢棄物的部分，由108年全年34萬噸，降至去年9.8萬噸，減少71%。

「各縣市的垃圾管控，都由環保局和管理中心統一管控，市府負責收垃圾，才交給民間廠處理。」陳其邁強調，焚化爐不會發生自收垃圾情形，且南區焚化爐在環評階段時就已承諾不焚燒外縣市垃圾，未來新廠也不收外縣市廢棄物，新廠採用新式污染防制設備，空氣污染物排放減少50%以上，可降低粒狀污染物73%、硫氧化物84%、戴奧辛50%。

陳其邁說，南區焚化爐改建勢在必行，否則未來垃圾處理量可能會低於高雄每日自有廢棄物量。環保局補充，未來新建、引進民間技術資金的南區廠，將依法設置連續自動監測設施（CEMS），24小時連線，由環保局嚴密監控空氣污染物排放情形，且所有的監測數據公開透明，民眾可隨時上網查看，不用擔心焚化爐民營造成弊端，環保局將針對新廠嚴格把關，維護環境品質，同時讓垃圾調度處理保持順暢。

焚化爐 環保局 陳其邁

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