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布袋戲73歲紅燈師夫妻罹癌花光積蓄 喪妻後事難辦…殯葬業者伸援手

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
錦五洲掌中戲團創團團長「紅燈師」蘇志榮近年靠製作偶帽度日。記者林保光／翻攝
錦五洲掌中戲團創團團長「紅燈師」蘇志榮近年靠製作偶帽度日。記者林保光／翻攝

高雄「錦五洲掌中劇團」創團團長「紅燈師」蘇志榮大半輩子致力於傳統布袋戲，不料夫妻都罹癌，又因近年偶帽接案不如以往，積蓄殆盡。蘇妻上周去世，殯葬業者陳紀孝感念他為傳統戲曲賣力，不讓他花喪葬費，今天為蘇妻辦妥後事。

73歲的「紅燈師」蘇志榮自12歲跟隨雲林四湖正五洲掌中劇團學藝，1979年6月創立錦五洲掌中劇團，50多年來傳承布袋戲傳統戲曲，是高雄布袋戲主要演出團體之一。

由於傳統布袋戲市場逐漸沒落，紅燈師近年偶戲演出幾乎掛零，靠製作偶帽度日，紅燈師靠製作戲偶頭盔、偶帽等手工藝度日，也在台灣布袋戲界頗富盛名，但蘇志榮夫妻因罹癌，以往1個月可接近50件偶帽製作，近年只剩10多件，靠積蓄度日，不料妻子上周離世，蘇志榮悲慟不已，煩惱如何辦後事。

消息在高雄左營地區傳開，殯葬業者陳紀孝獲悉，允諾一手包辦，主動出手幫忙蘇家喪葬事宜，不用蘇家花一毛錢，今天讓蘇妻走完人生最後一程。

陳紀孝從事殯葬業以來，只要見家庭有困難，尤其是榮民，都會出手相助，17年來幫助處理無名屍以及孤苦無依榮民及民眾至少三、四百人，今年7月18日並獲高雄市政府民政局頒發感謝狀，表揚懿行。

布袋戲 紅燈 高雄市

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