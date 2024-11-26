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高雄球場停業 桿娣到議會陳情大喊「市長救命」

聯合報／ 記者王勇超宋原彰／高雄即時報導
高雄球場桿娣自救會今天上午來到高雄市議會陳情。記者王勇超／攝影
高雄球場桿娣自救會今天上午來到高雄市議會陳情。記者王勇超／攝影

高雄高爾夫俱樂部因無約占用球場且使用違法農藥，遭市府要求在11月底點交，業者在11月24日公告結束營業，造成桿娣與工作人員頓失生計。高雄球場桿娣自救會今天上午來到高雄市議會陳情，超過200人大喊「市長救命」、「要工作權」、「保障球場、永續經營」，並遞交陳情書給勞工局長江健興，呼籲市府顧及生計問題，暫緩球場土地收回的命令。江健興說，球場經營權不在勞工局權責範圍，但勞工局會督促雇主善盡責任，確保員工權益。

高雄市長陳其邁說，高雄高爾夫球場過去1年多來未提出妥適經營改善計畫和落實公益承諾，還長期違規使用農藥，危及大高雄飲用水安全，市府站在維護公共利益、人民公共安全的立場收回土地，後續將在此次勞資爭議事件中全力維護勞工權益，「希望球場應好好地跟員工協議，勞工局也會積極協助保障勞工權益」。

高雄高爾夫俱樂部經營高雄球場63年，因陷入與市府租約糾紛，又被查出違法使用農藥，被市政府要求在11月30日前返還土地，球場對外宣布在11月24日停止營運，並在11月25日解除與桿娣的工作承攬契約，讓桿娣們面臨失業困境。

高雄球場桿娣自救會召集人林素惠說，許多桿娣從13歲、14歲就在球場服務，只能靠這份工作養家活口，「臨時收回球場，我們的生計怎麼辦」，球場的桿娣共有79人，球場沒有與桿娣協商或擬訂補償方案，完全罔顧權益，桿娣為了生存，不得已才走上街頭。

高雄市議員簡煥宗、邱俊憲、何權峰、湯詠瑜到場聲援高雄球場桿娣自救會的工作權。簡煥宗說，高雄球場經營者早在去年就與市政府做協商，經營者沒有告知球場會員及桿娣，在今年突然宣布市政府要收回球場，造成大量勞工失業。

簡煥宗指出，在桿娣與高雄球場簽訂的契約中，明定球場如果無法經營，必須在1個月前作預告，但高雄球場的經營者，完全沒有做到，「很不負責任」。

勞工局長江健興說，根據球場與桿娣的合約，球場要停業，必須提早1個月告訴員工，「這部分我認為球場是重大違法」。

江健興說，球場的經營權不在勞工局的權責範圍，勞工局會站在勞工的立場，盡力保障桿娣的工作權、工作權益，若桿娣有需要，勞工局願意協調其他球場提供工作。

林素惠說，桿娣多住在高雄球場附近，要上夏天早班，必須在凌晨3點半起床出門，如果換到觀音山、大崗山、信誼的球場，可能半夜2點就要起床，不僅路途遙遠，女生半夜騎車也有安全問題。江健興對此表示，勞工局會盡力來協助。

勞工局表示，維護高雄高爾夫球場員工權益，勞工局將強力督促俱樂部與勞工妥善協商，並確保從業勞工應有權益。

高雄球場桿娣自救會今天上午到市議會陳情，勞工局長江健興出面接下陳情書。記者王勇超／攝影
高雄球場桿娣自救會今天上午到市議會陳情，勞工局長江健興出面接下陳情書。記者王勇超／攝影
高雄球場停業造成桿娣與工作人員突然陷入失業困境，高雄球場桿娣自救會今天上午來到高雄市議會陳情，呼籲市府顧及生計問題，暫緩球場土地收回的命令。記者王勇超／攝影
高雄球場停業造成桿娣與工作人員突然陷入失業困境，高雄球場桿娣自救會今天上午來到高雄市議會陳情，呼籲市府顧及生計問題，暫緩球場土地收回的命令。記者王勇超／攝影
高雄球場桿娣自救會今天上午來到高雄市議會陳情。記者王勇超／攝影
高雄球場桿娣自救會今天上午來到高雄市議會陳情。記者王勇超／攝影
高雄球場桿娣自救會今天上午來到高雄市議會陳情，大喊「市長救命」。記者王勇超／攝影
高雄球場桿娣自救會今天上午來到高雄市議會陳情，大喊「市長救命」。記者王勇超／攝影
勞工局長江健興出面接下高雄球場桿娣自救會的陳情書。記者王勇超／攝影
勞工局長江健興出面接下高雄球場桿娣自救會的陳情書。記者王勇超／攝影

勞工局 失業 高爾夫

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