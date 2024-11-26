慶祝12強冠軍 世界12大夕陽美景恆春關山月底前免門票

為了慶祝中華隊榮獲世界12強棒球賽冠軍，恆春鎮公所宣布關山遊憩區至11月30日前免收門票。恆春關山曾被CNN評選為世界12大夕陽美景，每年12月31日更吸引不少遊客到此迎送「最一後道夕陽」，鎮公所未來也計畫將園區委外經營。

關山位於恆春半島西南側一處隆起的珊瑚礁高地，海拔152公尺可遠眺恆春半島，也是欣賞夕陽的絕佳地點，日治時期就被票選為「恆春八景」之一，一直是遊客到恆春半島必訪景點，年遊客人次最高曾近12萬人次。

關山原本是免費入園，前鎮長盧玉棟2016年開始以環境清潔費名義收費，全票60元、半票30元。不過收費後遊客數逐年下滑，陸客禁台令加上疫情更是雪上加霜，直至疫情後仍不見好轉，去年遊客數只有5.4萬人次，創下新低。

因收入入不敷出，公所將聘雇工作人員減至6人後仍然虧損，有鎮民代表因此建議，不如開放免費入園挽救人氣。恆春鎮長尤史經表示，因鎮公所要負擔園區的維護及人力相關成本，現階段不考慮完全開放免費入園，並已規畫委外經營，希望藉由民間企業的創意及巧思經營，創造更好的環境，吸引更多民眾人園。