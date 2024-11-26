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中華隊奪世界冠軍 高雄流行音樂中心亮起三色燈為英雄喝采

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
慶賀奪得世界冠軍，高雄流行音樂中心昨晚亮起代表中華隊的紅藍白三色燈，並在建築外牆打上Taiwan No.1，為台灣英雄喝采。記者郭韋綺／翻攝
慶賀奪得世界冠軍，高雄流行音樂中心昨晚亮起代表中華隊的紅藍白三色燈，並在建築外牆打上Taiwan No.1，為台灣英雄喝采。記者郭韋綺／翻攝

為台灣英雄喝采！世界棒球賽12強比賽，台灣以4：0完封日本奪冠，高雄流行音樂中心昨晚亮起代表中華隊的紅藍白三色燈，並在建築外牆打上Taiwan No.1。高流表示，點燈時間至27日，每晚5點半至10點半，歡迎最棒也最拚的台灣英雄光榮歸國。

台灣隊拿下世界冠軍，28位選手一戰成名，盤點其中選手5人出身高雄，台灣隊長陳傑憲歷經中正國小、大仁國中、三民高中校棒球隊，陳晨威出身復興國小、興仁國中棒球隊，黃子鵬復興國小、五福國中棒球隊，3人戶籍都已不在高雄。

李凱威、張政禹戶籍仍設在高雄，李凱威打過鼓岩國小少棒隊、五福國中青少棒隊、高苑工商青棒隊，張政禹出身中正國小少棒隊、大仁國中青少棒隊，高市府將為2人再加發各70萬元獎金。

世界冠軍 中華隊 戶籍 高雄流行音樂中心

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