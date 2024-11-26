彌陀大排口淤砂 清了又積

高雄左營軍港堤防延長1.5公里後，北邊彌陀大排出海口淤砂嚴重，議員批評，每月花10多萬元清淤，但清完又淤積，沒下雨大排水位也近8成滿，「如果下雨怎麼辦？」水利局回應，將以工程改善淤積，方法須進一步研究。

市議員宋立彬觀察發現，海軍軍港防波堤延長前，彌陀大排不會發生海砂淤積或阻擋排水現象，但自從堤防延長後，出海口每個月都要通報水利局清淤，沒下雨就擔心淹水，若遇颱風來襲更煩惱。

宋立彬說，海砂淤積非常危險，近3年來水利局每月花10多萬清淤，廠商來回奔波不是長久之計，清淤只是治標無法治本，應有一勞永逸改善計畫。

水利局長蔡長展坦言，可能因為周邊海事工程造成出海口淤積，彌陀區的鹽埕及海尾兩處大排都有淤積現象，經水利局評估，可在河道外側、出海的位置，施作淺堤或以砂腸袋阻止漂砂。

水利局進一步解釋，若使用消波塊堆成淺堤阻擋漂砂，因消波塊材質不同，粗估經費大約1千多萬元至2千萬元，若使用砂腸袋，約6百萬元至8百萬元，但砂腸袋較不耐久，採用工法評估中。