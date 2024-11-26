高雄堆置場枯枝堆如山 居民怕起火

接連多個颱風來襲，高雄路樹及校園樹木倒伏量驚人，全市10處臨時堆置場的樹木枯枝堆積如山高，議員批評，堆置場大爆滿，不僅有倒塌顧慮，且部分臨近住宅區或燒紙錢的殯儀館，若發生大火非常危險。公園處回應，枯枝絞碎後大部分拿來當燃料，1個月內清完。

高雄市仁武、鳳山及小港等地設置10處樹木堆置場，環保局負責部分已經處理完，但公園處堆置的枯木尚未清運完畢。

議員吳利成發現，多處暫置場存放大量枯枝殘木，遠看像山一樣高，近看滿到幾乎看不見地面，場內滿坑滿谷，場外還有大車等進場，情況很離譜。

「萬一木料起火，真的很危險！」吳利成說，鳳山及仁武兩場距離住宅區很近，仁武又鄰近殯儀館，殯儀館常燒庫錢，真的很怕燒起來，現在房子動輒1、2千萬，沒人承受得起風險；民眾亂丟垃圾受罰，政府囤積大量廢棄物卻沒事，大車常出入也造成空汙與噪音汙染，影響生活品質。

公園處長林燦銘說，若有颱風就會緊急利用未開闢的廣停用地當臨時堆置場，這次山陀兒颱風過後開始陸續堆放，仁武場已經開始清運，鳳山場本周能發包出去，下個月清完。

林燦銘強調，因颱風接連來襲才會來不及清運，會把樹木絞碎後給其他機構再利用，加快處理速度。