昨喊「謝謝天上爸媽」…柯志恩曝陳傑憲母親生前低調行善：她會以兒子為榮

台灣隊長陳傑憲表現優異，昨晚受訪時說「謝謝天上的爸爸、媽媽」，立委柯志恩有感而發說，陳傑憲的教練父親壯年離世，媽媽與朋友靠小額捐款成立「高雄市微笑慈善會」，投身公益卻低調行善；團隊助理曾訪問過陳媽媽，昨天才知道他母親離世，相信他的母親一定永遠以兒子為榮。

立委柯志恩發文說，中華隊從不被看好卻一路挺進，最後勇奪世界冠軍，昨晚決戰日本，陳傑憲的3分全壘打居功厥偉，表現令人驚豔。若深入了解每一位發光發熱的球員，背後不知有多少淚水和汗水交織的故事。

柯志恩指出，7月她舉辦一場強化體育賽事防賭的公聽會，陳傑憲和周思齊出來為運動員發聲，希望能建立防賭機制、成立防賭基金、並申請短期保險，傑憲提及過去在比賽中受傷的切身之痛。

柯說，陳傑憲是高雄子弟，擔任棒球教練的父親壯年離世，他的媽媽和朋友靠著一人幾千的小額捐款，成立高雄市微笑慈善會，助理採訪過傑憲的母親，她曾一度病危搶救，傑憲在母親耳畔說「媽！你要撐下去！我因為你而打棒球，如果你走了，我的棒球夢也毀了」。這一番話激勵母親擊倒病魔、康復出院，母子相依連心、彼此互勉的故事感人。

柯志恩說，直到昨天傑憲受訪說「謝謝天上的爸爸媽媽」，她才驚覺傑憲的母親已離世，令人感到遺憾與惋惜，「我們深信傑憲的母親永遠以他的兒子為榮！也希望傑憲為了母親繼續追尋最精彩的棒球夢！」。