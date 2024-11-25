高雄亞灣跨年 K-POP演唱會舞台設計與卡司吹韓風

「2025高雄跨年晚會－亞灣星海奇航」今天公布宛如K-POP演唱會的舞台設計，以及擁有人氣韓籍啦啦隊員的WING STARS和接受純韓式練習生訓練的GENBLUE幻藍小熊兩組女團卡司，讓高雄跨年吹起粉紅韓風。

高雄市長陳其邁透過新聞稿表示，近年許多韓星來高雄開唱，粉絲熱情響應，高雄儼然成為K-POP海外專區，這次跨年首次邀請擁有人氣韓籍啦啦隊員的WING STARS，和接受純韓式練習生訓練的GENBLUE幻藍小熊，讓大家在夢時代跨年會場，感受到熱血青春的國際級演出。

高市府公布2025高雄跨年晚會豪華卡司，還包括徐佳瑩、盧廣仲獨家獻唱，以及告五人、麋先生、滅火器、U:NUS、阿跨面、Yappy、芮鯊RapShark、BBOYNANA。

陳其邁今天在議會透露將加碼邀請韓星高雄飆唱。

高市府發布新聞稿表示，崛起於2023年選秀實境節目「未來少女」的GENBLUE幻藍小熊，是台灣本土發掘的女團，活躍於台、韓兩地。在歷經南韓嚴格受訓，以及至各地演出拓展視野後，今年可說是GENBLUE幻藍小熊的成長年，將在高雄跨年舞台展現受訓成果。

台灣英雄昨晚在世界12強棒球賽奪得冠軍，比賽中場邊啦啦隊的熱血應援也受到國際矚目。台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊成軍剛滿1年，有南韓人氣啦啦隊員安芝儇、朴旻曙加入，這次集結15位創團主力成員，要民眾1到夢時代感受舞台的火熱。

市府指出，高雄跨年晚會舞台以多層次及燈光設計，打造如「大船出港、航向星際」視覺，呼應主題「亞灣星海奇航」。為使感官效果更飽滿，更結合穿梭機攝影、動畫及AI特效展現港都魔幻風情。

另外，高市府與LINE TODAY合作推出「徐佳瑩、盧廣仲12/31只在高雄跨年演出-你最期待聽到哪一首？」票選活動，即日起至12月5日22時止邀請歌迷為喜愛歌曲應援，活動網址：https://today.line.me/tw/v2/poll/WBQJXE5