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新台馬輪今抵達馬祖 客貨爭道現亂象…連江議員籲乘客安全優先

中央社／ 連江縣25日電
因海象不佳，台馬間客輪與貨輪停航9天後，新台馬輪25日上午抵達馬祖南竿福澳港，但大量貨物堵住民眾下船動線，議員認為應優先考量乘客安全，要求連江縣政府改善。圖／周瑞國提供（中央社）
因海象不佳，台馬間客輪與貨輪停航9天後，新台馬輪25日上午抵達馬祖南竿福澳港，但大量貨物堵住民眾下船動線，議員認為應優先考量乘客安全，要求連江縣政府改善。圖／周瑞國提供（中央社）

馬祖海象不佳造成海上客貨輪停航9天後，新台馬輪今天上午抵達馬祖，但大量貨物堵住乘客下船動線，更爆發零星爭執。議員認為應優先考量乘客安全，要求改善。

國民黨籍連江縣議員周瑞國今天在議場上披露，新台馬輪今天上午抵達南竿福澳港時，因台馬之間多日未開貨輪與客輪，導致大量貨物堆滿甲板，甚至擋住乘客下船的人行通道。乘客只好改至相對危險的側門上下船，險象環生。

周瑞國指出，馬祖冬天常常因海象不佳，造成客船與貨船停航，導致民生物資運送不易，但無論如何都不應該影響乘客上下船動線，要求連江縣政府盡快改善。

馬祖物流業者陳先生今天跟中央社記者說，台馬間貨輪每週僅2班，但客輪幾乎天天都有，故在地超商、市場銷售的生鮮產品、冷凍食品，甚至郵件包裹等，均大量仰賴新台馬輪運送。但新台馬輪為客貨共用，加上停靠港口時間有限，貨運業者在時間緊迫下，難免有與乘客爭道、搶運貨物等情形。

民眾林先生則告訴中央社記者，今天上午從新台馬輪下船時，目擊有貨運司機間因爭道爆發言語爭執。

連江縣長王忠銘回答質詢時強調，新台馬輪載客與載貨均有規範，該是人行通道的地方，就要留給行人，不能因為貨物堆積影響步行動線，將要求承運廠商須依照規範，謹慎處理。

但王忠銘話鋒一轉，認為馬祖環境特殊，冬季船班因海象不佳停航動輒5天以上，民生物資、冷凍食品補貨狀況均讓鄉親焦慮，尤其貨輪無法開航下，大家都想搶新台馬輪艙位，呼籲民眾與業者上貨前，應考慮輕重緩急，有些不易損壞貨物可延遲運送，或改由貨船載運。

海象 物流 馬祖

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