高雄捷運黃、橘線聯開案 打造衛武營周邊藝術創造場域

為推動鳳山中城發展，高雄市政府捷運工程局在衛武營國家藝術文化中心北側、黃線Y18站與橘線O10站交會處，辦理捷運聯合開發，已完成評選程序，華友聯、達麗、海悅團隊獲選最優申請人，將投資253億元，打造衛武營周邊藝術創造場域及新興藝文產業聚落。

捷運局說，本案基地面積約1.8公頃（5450坪）、都市計畫屬第五種商業區（建蔽率70%、容積率840%）及交通用地（建蔽率40%、容積率400%），規劃地上38至52層、地下6層的複合式建築物，包含旅館、辦公、住宅、店舖及社區生活設施複合型大樓，低樓層設有沿街式店鋪，地下層為O10站、Y18站出入口及聯通道。

捷運局表示，本案基地內規劃有設計旅館，邀請國際品牌經營管理，為前來衛武營兩廳院表演的國際劇團和在地劇團提供了一個舒適的休息空間，以及到衛武營觀賞表演的旅客們探索高雄的理想下榻之地。

一樓空間設置表演劇場，以黑盒子（Black Box）為設計概念，能容納120至200席觀眾及各種類型表演與活動，將優先提供新創劇團使用。低樓層為培育青年創業基地，支持發展高雄在地藝文團體的空間，除提供彈性隔間，明亮活力的辦公空間外，雙捷運地利之便讓此青年創業基地更具競爭力。

捷運局說，本案中央核心廣場空間透過彈性使用空間規劃，可以舉辦臨時展覽、假日市集、電影同樂會、快閃音樂會等活動。與衛武營藝術中心的大型專業劇場設施互相搭配，為小型劇團和獨立藝術家提供了一個具創作潛力的演出和創作空間，扶植新青年藝術產業，打造既國際又在地的「衛武營藝術之丘」。

捷運局表示，本聯合開發基地將發揮捷運黃線Y18站、橘線O10站雙捷運的轉乘優勢，結合周邊衛武營、lalaport休閒娛樂及藝文資源，成為鳳山最新一處亮點。