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「嘎呼拉斯Kahuzas」山中音樂節 12月中高雄寶來國中登場

中央社／ 高雄25日電

2024第5屆「嘎呼拉斯Kahuzas」山中音樂節，12月13、14日在寶來國中操場登場。包括高市六龜、茂林、桃源共15所高中小學校，以及遠從非洲史瓦帝尼圓通學校的小朋友參與。

高雄市尼布恩人文教育關懷協會與寶來國中推動在地多元文化保存的創生音樂並推向國際化，Kahuzas今年幸福數字是「121314」一生一世上山一次聽，期許為自己「唱一首歌」，祝福Kahuzas5歲生日快樂，齊心為在地多元音樂傳承盡一份心力。

主辦單位表示，寶來國中、尼布恩合唱團暨嘎呼拉斯兒少合唱團，今年7月前往紐西蘭參加第13屆世界合唱比賽，奪得3金、1銀佳績，寶來國中自2018、2023及2024連3屆金牌，也讓大家的努力與支持看見孩子的蛻變

時序進入涼爽秋天，荖濃溪畔芒草悄悄幫山上換了新裝，高雄市尼布恩人文教育關懷協會表示，今年孩子們歷經紐西蘭世界合唱大賽、總統府接見、國慶大典國歌領唱，一切都感恩各界支持與幫忙，才能讓孩子們視野更加開闊。

今年活動集結六龜區、茂林區、桃源區等共15所高中小學校、社區古謠音樂饗宴，以及遠從非洲史瓦帝尼圓通學校、國際青少年聯合協會志工呈現音樂節的國際化，還有來自新竹縣五峰鄉桃山國小融入豐富文化深度。期待透過與社會共融、共榮保存原民(布農族、拉阿魯哇族、平埔族、閩南、客家族群)文化傳承之美。

音樂節更重磅出擊邀請歌手胡德夫（ARAKIMBO）、桑布伊（Sangpuy）、桑梅絹、林生祥、許景淳、昊恩、紀曉君、邱婌蟬等參與。

音樂 高雄市

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