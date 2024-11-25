快訊

公務員之死爭議中就職 新勞長洪申翰：確保每個申訴有效被處理

忍者哈特利配音員逝世享壽89歲 生前仍準備第292次反戰獨角戲公演

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東縣琉球水上活動業者占用沙灘擺浮具 鵬管處稽查罰5千元

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
業者違規擺放浮具等水上活動用品占用沙灘，鵬管處聯合稽查時依法開罰。圖／鵬管處提供
業者違規擺放浮具等水上活動用品占用沙灘，鵬管處聯合稽查時依法開罰。圖／鵬管處提供

屏東縣琉球鄉是熱門水上活動場域，大鵬灣風景區管理處指出，有鑒於從事水域遊憩活動遊客逐年增加，獨木舟、SUP、水上腳踏車等浮具，曾發現有占用公共沙灘，鵬管處展開聯合稽查，有兩家業者的浮具在非服務遊客時間在沙灘長時間擺放，依法開罰5000元罰鍰。

鵬管處指出，今年3月19日召開公共沙灘禁止浮具占用沙灘破壞生態違者罰鍰會議，邀請浮具業者共同支持生態保育，加強宣導公共沙灘為供公眾使用的公共財觀念，應避免長時間在沙灘擺放生財器具，請業者共同思考水域遊憩活動與生態環境共存之道，並於會中宣導若現場稽查發現有占用情形，將依發展觀光條例第64條第2項規定裁處。

鵬管處今指出，本月6日聯合稽查，發現有浮具在非服務遊客時間於中澳沙灘範圍長時間擺放，經會同海巡署屏東縣政府、琉球鄉公所等公部門認定已違反發展觀光條例第64條第2項之規定，除當場予以移除外，並依法裁處 5000元罰鍰，共有兩家業者，一家業者已繳交罰緩，另家業者未出來認領，將放置垃圾場。

鵬管處強調，維護生態環境重要性，也再次呼籲浮具業者共同為琉球自然沙灘觀光環境盡一份心力，並遵守相關規定，以免受罰。

業者違規擺放浮具等水上活動用品占用沙灘，鵬管處聯合稽查時依法開罰。圖／鵬管處提供
業者違規擺放浮具等水上活動用品占用沙灘，鵬管處聯合稽查時依法開罰。圖／鵬管處提供

屏東縣政府 沙灘 海巡署 獨木舟 琉球

延伸閱讀

苗栗苑裡海岸線被指變化最多 環團致歉：報告錯誤、汲取教訓

屏東南州迎王祭典請水儀式 秦府大千歲相隔42年後再駕臨

琉球公船琉興船隻螺旋槳打到漂流木 緊急維修停航聯營處支援

屏東3大迎王最終場 廟方憂颱風影響

相關新聞

財劃法修法 屏東縣藍營、無黨籍議員呼籲放下黨派支持修正

攸關各縣市未來發展財政收支劃分法修正議題，屏東縣藍營議員黃明賢今邀集同黨議員蘇資婷、無黨議員越秋女、周陳曉玟聯合質詢，並...

屏東國際棒球場要蓋了！內外野總計1.5萬席、12月30日動土

中華隊在世界棒球12強賽創造歷史，在冠軍戰中以4:0完封日本隊，奪下隊史3大賽首冠，全台振奮，中華隊隊員中有3人來自屏東...

陸客到金門旅遊人數增 議員要求完善交通配套

金門縣府盼爭取放寬陸客來金旅遊申請程序，無黨籍金門縣議員董森堡表示，接到許多金門民眾陳情訂不到機票，隨陸客人數增加，恐影...

屏東縣琉球水上活動業者占用沙灘擺浮具 鵬管處稽查罰5千元

屏東縣琉球鄉是熱門水上活動場域，大鵬灣風景區管理處指出，有鑒於從事水域遊憩活動遊客逐年增加，獨木舟、SUP、水上腳踏車等...

中華隊奪冠 屏東西市場中午發300份雞排、8點就有人排隊

中華隊在世界12強棒球賽擊敗日本隊，全台振奮。屏東西市場攤商也請大家吃雞排、飲料，今天一早8點就有民眾開始排隊，11點開...

屏東跨年卡司曝光！11組藝人嗨唱 韋禮安獨家獻唱

2025屏東縣跨年演唱會「歌舞昇屏 High歌之夜」， 12月31日晚間7時在屏東體育館前草地熱鬧登場，屏東縣政府今公布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。