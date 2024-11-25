屏東縣琉球水上活動業者占用沙灘擺浮具 鵬管處稽查罰5千元

屏東縣琉球鄉是熱門水上活動場域，大鵬灣風景區管理處指出，有鑒於從事水域遊憩活動遊客逐年增加，獨木舟、SUP、水上腳踏車等浮具，曾發現有占用公共沙灘，鵬管處展開聯合稽查，有兩家業者的浮具在非服務遊客時間在沙灘長時間擺放，依法開罰5000元罰鍰。

鵬管處指出，今年3月19日召開公共沙灘禁止浮具占用沙灘破壞生態違者罰鍰會議，邀請浮具業者共同支持生態保育，加強宣導公共沙灘為供公眾使用的公共財觀念，應避免長時間在沙灘擺放生財器具，請業者共同思考水域遊憩活動與生態環境共存之道，並於會中宣導若現場稽查發現有占用情形，將依發展觀光條例第64條第2項規定裁處。

鵬管處今指出，本月6日聯合稽查，發現有浮具在非服務遊客時間於中澳沙灘範圍長時間擺放，經會同海巡署、屏東縣政府、琉球鄉公所等公部門認定已違反發展觀光條例第64條第2項之規定，除當場予以移除外，並依法裁處 5000元罰鍰，共有兩家業者，一家業者已繳交罰緩，另家業者未出來認領，將放置垃圾場。

鵬管處強調，維護生態環境重要性，也再次呼籲浮具業者共同為琉球自然沙灘觀光環境盡一份心力，並遵守相關規定，以免受罰。