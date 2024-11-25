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陸客到金門旅遊人數增 議員要求完善交通配套

中央社／ 金門25日電
金門縣議會25日進行縣長施政報告，針對縣府持續向陸委會爭取逐步放寬大陸居民來金旅遊申請程序，無黨籍金門縣議員董森堡（前右）呼籲縣府應訂定開放陸客期程規劃，完善交通配套，保障金門居民權益。中央社
金門縣議會25日進行縣長施政報告，針對縣府持續向陸委會爭取逐步放寬大陸居民來金旅遊申請程序，無黨籍金門縣議員董森堡（前右）呼籲縣府應訂定開放陸客期程規劃，完善交通配套，保障金門居民權益。中央社

金門縣府盼爭取放寬陸客來金旅遊申請程序，無黨籍金門縣議員董森堡表示，接到許多金門民眾陳情訂不到機票，隨陸客人數增加，恐影響居民交通需求，縣府應做好相關配套。

金門縣議會第8屆第4次定期會今天進行縣長施政報告，針對金門縣府持續向陸委會爭取逐步放寬大陸居民來金旅遊申請程序，董森堡要求縣府應訂定開放陸客期程規劃，並完善交通配套。

董森堡表示，近期陸客來金人數增加，單日最高已突破千人，樂見地方經濟逐漸復甦，但應考量金門有限接待量能，如大眾運輸工具數量不足，部分旅客可能須步行旅遊，或者太多陸客騎電車衍生交通問題等，縣府應訂定開放陸客期程規劃，進行總量管制等措施。

董森堡也說，因應陸客來金人數增加，如縣府增加小三通航班，可能台灣旅行社推出更多行程，造成更多台灣旅客經金門到大陸，導致金門居民訂購往返台灣機位困難。

董森堡指出，縣府除爭取小三通陸客來金，也應考量金門居民有探親、看病、工作等需求，他已接到許多陳情表示訂不到機票，縣府應有完整配套，考慮保留一定比例機位給金門民眾，或者加開班機、擴大機型等，不能造成金門鄉親權益受損。

金門縣長陳福海回應，將以金門居民為優先，會再與各局處討論，除打造友善城市，也應保障金門居民權益。

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