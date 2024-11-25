快訊

公務員之死爭議中就職 新勞長洪申翰：確保每個申訴有效被處理

忍者哈特利配音員逝世享壽89歲 生前仍準備第292次反戰獨角戲公演

聽新聞
0:00 / 0:00

財劃法修法 屏東縣藍營、無黨籍議員呼籲放下黨派支持修正

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
  攸關各縣市未來發展財政收支劃分法修正議題，屏東縣藍營議員黃明賢（左二）今邀集同黨議員蘇資婷（左一）、無黨議員越秋女（右一）、周陳曉玟（右二）聯合質詢，並召開記者會，呼籲縣長周春米，應放下黨派意識，支持財劃法修正。記者劉星君／攝影
  攸關各縣市未來發展財政收支劃分法修正議題，屏東縣藍營議員黃明賢（左二）今邀集同黨議員蘇資婷（左一）、無黨議員越秋女（右一）、周陳曉玟（右二）聯合質詢，並召開記者會，呼籲縣長周春米，應放下黨派意識，支持財劃法修正。記者劉星君／攝影

攸關各縣市未來發展財政收支劃分法修正議題，屏東縣藍營議員黃明賢今邀集同黨議員蘇資婷、無黨議員越秋女、周陳曉玟聯合質詢，並召開記者會，呼籲縣長周春米，應放下黨派意識，全力支持財劃法修正，增加屏東縣自有財源，落實地方自治。

屏東縣長周春米說，「魔鬼藏在細節裡」，屏東地方重大建設需仰賴中央補助，須先確認中央與地方重分配後的比例，不能光看帳面上的數字。

議員黃明賢說，屏東縣總預算規模年年增高，2021年444億元、2025年581億元，成長137億元，成長幅度30%，整體預算規模成長，本來是有助於推動屏東縣各項重大建設。但若詳細拆解，2021-2025年度的地方稅收維持52億元；上級政府補助款分別287億、302億、330億、372億、390億，占屏東縣總預算比例達65%以上，屏東縣歲入結構脆弱，即使加計統籌分配款收入後，仍高度仰賴中央補助。

議員蘇資婷表示，財政收支劃分修法有其急迫性，警消人員危險加班費、公務人員超勤加班費，都需要地方政府自籌，中央超收稅款部分，應還給人民，目前已有17個縣市長皆表態支持，這是人民的願望，中央執政的民進黨應深思熟慮，讓城鄉均衡發展。  

議員周陳曉玟強調，行政制度基本原則是公平，中央集權會造成爭取經費還要看黨派顏色，哪個縣市或鄉鎮聽話，就多補助一點，如此一來對人口少的原住民非常不利。她要求落實地方自治，讓原鄉有更多自有財源，照顧原住民權益。

議員越秋女說，由於地方自有財源不足，原鄉很多部落衛生室老舊失修，她向衛生局爭取，卻總說經費有限，只能依序輪流修繕補強。但修繕順序只能各憑本事，「難道還要靠爭取上級關愛眼神嗎？」不符合公平正義程序。若能修正財劃法，財源下放，能改善綁樁的政治文化。

財劃法修正，不是政黨鬥爭，4人強調，財劃法修正刻不容緩，地方自主財源增加，可讓地方政府施政更彈性，不用事事看中央臉色。站在地方角度，沒有反對理由，現已是AI時代，政府行政效率很重要，中央集權集錢，不符公平正義，爭取中央補助公文往返是行政效率低落的重要原因。

加班費 屏東 議員 財劃法

延伸閱讀

屏東國際棒球場要蓋了！內外野總計1.5萬席、12月30日動土

12強賽／中華隊奪冠 周春米：西市場發300份雞排、飲料

屏東狂客音樂祭兩天湧6萬人潮 打響客家音樂品牌

退休師當榮譽觀護人志工服務3千小時獲金質獎 豐富人生

相關新聞

財劃法修法 屏東縣藍營、無黨籍議員呼籲放下黨派支持修正

攸關各縣市未來發展財政收支劃分法修正議題，屏東縣藍營議員黃明賢今邀集同黨議員蘇資婷、無黨議員越秋女、周陳曉玟聯合質詢，並...

屏東國際棒球場要蓋了！內外野總計1.5萬席、12月30日動土

中華隊在世界棒球12強賽創造歷史，在冠軍戰中以4:0完封日本隊，奪下隊史3大賽首冠，全台振奮，中華隊隊員中有3人來自屏東...

陸客到金門旅遊人數增 議員要求完善交通配套

金門縣府盼爭取放寬陸客來金旅遊申請程序，無黨籍金門縣議員董森堡表示，接到許多金門民眾陳情訂不到機票，隨陸客人數增加，恐影...

屏東縣琉球水上活動業者占用沙灘擺浮具 鵬管處稽查罰5千元

屏東縣琉球鄉是熱門水上活動場域，大鵬灣風景區管理處指出，有鑒於從事水域遊憩活動遊客逐年增加，獨木舟、SUP、水上腳踏車等...

中華隊奪冠 屏東西市場中午發300份雞排、8點就有人排隊

中華隊在世界12強棒球賽擊敗日本隊，全台振奮。屏東西市場攤商也請大家吃雞排、飲料，今天一早8點就有民眾開始排隊，11點開...

屏東跨年卡司曝光！11組藝人嗨唱 韋禮安獨家獻唱

2025屏東縣跨年演唱會「歌舞昇屏 High歌之夜」， 12月31日晚間7時在屏東體育館前草地熱鬧登場，屏東縣政府今公布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。