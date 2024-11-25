財劃法修法 屏東縣藍營、無黨籍議員呼籲放下黨派支持修正

攸關各縣市未來發展財政收支劃分法修正議題，屏東縣藍營議員黃明賢今邀集同黨議員蘇資婷、無黨議員越秋女、周陳曉玟聯合質詢，並召開記者會，呼籲縣長周春米，應放下黨派意識，全力支持財劃法修正，增加屏東縣自有財源，落實地方自治。

屏東縣長周春米說，「魔鬼藏在細節裡」，屏東地方重大建設需仰賴中央補助，須先確認中央與地方重分配後的比例，不能光看帳面上的數字。

議員黃明賢說，屏東縣總預算規模年年增高，2021年444億元、2025年581億元，成長137億元，成長幅度30%，整體預算規模成長，本來是有助於推動屏東縣各項重大建設。但若詳細拆解，2021-2025年度的地方稅收維持52億元；上級政府補助款分別287億、302億、330億、372億、390億，占屏東縣總預算比例達65%以上，屏東縣歲入結構脆弱，即使加計統籌分配款收入後，仍高度仰賴中央補助。

議員蘇資婷表示，財政收支劃分修法有其急迫性，警消人員危險加班費、公務人員超勤加班費，都需要地方政府自籌，中央超收稅款部分，應還給人民，目前已有17個縣市長皆表態支持，這是人民的願望，中央執政的民進黨應深思熟慮，讓城鄉均衡發展。

議員周陳曉玟強調，行政制度基本原則是公平，中央集權會造成爭取經費還要看黨派顏色，哪個縣市或鄉鎮聽話，就多補助一點，如此一來對人口少的原住民非常不利。她要求落實地方自治，讓原鄉有更多自有財源，照顧原住民權益。

議員越秋女說，由於地方自有財源不足，原鄉很多部落衛生室老舊失修，她向衛生局爭取，卻總說經費有限，只能依序輪流修繕補強。但修繕順序只能各憑本事，「難道還要靠爭取上級關愛眼神嗎？」不符合公平正義程序。若能修正財劃法，財源下放，能改善綁樁的政治文化。

財劃法修正，不是政黨鬥爭，4人強調，財劃法修正刻不容緩，地方自主財源增加，可讓地方政府施政更彈性，不用事事看中央臉色。站在地方角度，沒有反對理由，現已是AI時代，政府行政效率很重要，中央集權集錢，不符公平正義，爭取中央補助公文往返是行政效率低落的重要原因。