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中華隊奪冠 屏東西市場中午發300份雞排、8點就有人排隊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
中華隊在世界12強棒球賽擊敗日本隊，全台振奮。屏東西市場攤商也請大家吃雞排、飲料，今天一早8點就有民眾開始排隊，11點開始發號碼牌，半小時300張號碼牌全數發光。記者劉星君／攝影
中華隊在世界12強棒球賽擊敗日本隊，全台振奮。屏東西市場攤商也請大家吃雞排、飲料，今天一早8點就有民眾開始排隊，11點開始發號碼牌，半小時300張號碼牌全數發光。記者劉星君／攝影

中華隊在世界12強棒球賽擊敗日本隊，全台振奮。屏東西市場攤商也請大家吃雞排、飲料，今天一早8點就有民眾開始排隊，11點開始發號碼牌，半小時300張號碼牌全數發光。

屏東西市場星期一雖休市，但為慶祝中華隊拿下冠軍，昨天深夜宣布，中午發300份雞排、飲料。今天一早就有民眾來排隊，現場大排長龍，排隊隊伍沿著西市場周邊排，幾乎快要繞一半，11點發號碼牌，半小時號碼牌發光。

屏東西市場自治會理事長丁文彬就是賣雞排，忙著炸雞排，另外也有兩家市場雞排一起幫忙。丁文彬說，今天肉攤沒開，要緊急調貨，一整晚都沒睡。

上午有攤商再加碼，前一百名民眾還可以獲一份魚丸湯，熱騰騰的雞排中午一到陸續排出來，民眾依序排隊領取。

中華隊在世界12強棒球賽擊敗日本隊，全台振奮。屏東西市場攤商也請大家吃雞排、飲料，今天一早8點就有民眾開始排隊，11點開始發號碼牌，半小時300張號碼牌全數發光。記者劉星君／攝影
中華隊在世界12強棒球賽擊敗日本隊，全台振奮。屏東西市場攤商也請大家吃雞排、飲料，今天一早8點就有民眾開始排隊，11點開始發號碼牌，半小時300張號碼牌全數發光。記者劉星君／攝影
中華隊在世界12強棒球賽擊敗日本隊，全台振奮。屏東西市場攤商也請大家吃雞排、飲料，今天一早8點就有民眾開始排隊，11點開始發號碼牌，半小時300張號碼牌全數發光。記者劉星君／攝影
中華隊在世界12強棒球賽擊敗日本隊，全台振奮。屏東西市場攤商也請大家吃雞排、飲料，今天一早8點就有民眾開始排隊，11點開始發號碼牌，半小時300張號碼牌全數發光。記者劉星君／攝影
中華隊在世界12強棒球賽擊敗日本隊，全台振奮。屏東西市場攤商請大家吃雞排、飲料，今天一早8點林先生就到場排隊，11點開始發號碼牌，半小時300張號碼牌全數發光。記者劉星君／攝影
中華隊在世界12強棒球賽擊敗日本隊，全台振奮。屏東西市場攤商請大家吃雞排、飲料，今天一早8點林先生就到場排隊，11點開始發號碼牌，半小時300張號碼牌全數發光。記者劉星君／攝影

屏東 雞排

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