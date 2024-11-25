屏東國際棒球場要蓋了！內外野總計1.5萬席、12月30日動土

中華隊在世界棒球12強賽創造歷史，在冠軍戰中以4:0完封日本隊，奪下隊史3大賽首冠，全台振奮，中華隊隊員中有3人來自屏東。屏東縣長周春米今也宣布，屏東國際棒球場要蓋了，12月30日動土，內外野總計1.5萬席。

「屏東國際棒球場要蓋了！」周春米說，台灣拿下世界冠軍，再次燃起棒球熱的瘋狂，昨晚體育館前滿場鄉親熱情吶喊Team Taiwan，這就是運動最迷人的地方─團結人心！

周春米說，這次12強決戰看到許多屏東球員發光發熱，關鍵時刻發揮優異表現，用實力寫歷史！昨晚在現場有鄉親問她，「屏東什麼時候可以有新棒球場？屏東什麼時候可以重現職棒賽事？」

周春米今說，屏東絕對值得一座國際棒球場，今年12月30日動工，緊鄰屏東高鐵站，將是屏東高鐵特定區新都心的重要拼圖，打造高屏第二座國際棒球場。

屏東縣立國際棒球場規畫內野10000席、外野5000席座位，總計1萬5000席A級球場，邀請專業團隊共同規畫，以選手使用角度出發，加入滯洪池及園區景觀工程，規畫完備運動園區，爭取職棒和國際運動賽事！

周春米表示，細部設計已經完成，總預算25.8億元，動工後預計2027年底完工，好事多磨，敬請期待。