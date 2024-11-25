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屏東跨年卡司曝光！11組藝人嗨唱 韋禮安獨家獻唱

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東跨年演唱會卡司公布韋禮安。圖／屏東縣府文化處提供
屏東跨年演唱會卡司公布韋禮安。圖／屏東縣府文化處提供

2025屏東縣跨年演唱會「歌舞昇屏 High歌之夜」， 12月31日晚間7時在屏東體育館前草地熱鬧登場，屏東縣政府今公布卡司陣容，有金曲才子韋禮安、全方位男神小樂吳思賢等11組歌手飆唱，陪縣民一起歡度跨年夜。

屏縣府文化處表示，跨年演唱會邀請夜貓DJ Dennis和DJ凱莉搭檔主持，演出歌手包含在台屢屢締造專場完售佳績的新世代靈魂歌手9m88、南部嘻哈新生代大成、全方位男神小樂吳思賢帶來新歌作品、新生代霸榜串流小天后「陳華」，唱紅了「想和你看五月的晚霞」，這首歌在音樂平台創造1億784萬驚人總流量。

「原子少年」出身的全能創作歌手LCY呂植宇、多首單曲合作「柯有倫＆竇智孔」首度跨年合體唱出滿滿的兄弟情、新生代雙人唱作組合KAXA、全創作冠軍男團U:NUS將炸翻全場、人氣夯團理想混蛋將用他們獨特音樂魅力橫掃南台灣。

全台跨年獨家獻唱的金曲才子韋禮安，將演唱神曲「如果可以」等多首動人情歌，用得天獨厚的溫柔嗓音在跨年夜陪伴粉絲一起邁向璀璨的新年。

文化處指出，跨年夜吃喝玩樂一次滿足，當天下午3點起仁愛路段集結百攤商家，包含特色美食小吃、手作文創商品等，邀請民眾在歲末年終之際，安排屏東跨年行程，聽完演唱會再直奔墾丁，迎接新年第一道曙光，祈福許新願。

提醒用路人注意，12月30日晚間8時起屏東市仁愛路（勝利東路至公園路段）進行封路管制，仁愛路體育館旁地下停車場出入口調整至長春街體育館側門，管制時段及活動周邊停車資訊請留意文化處官網及粉絲專頁最新資訊。

當日也提供免費復康巴士接送服務，每位身障朋友限1人陪同搭乘，如有需求請12月23日起至12月27日前洽各區預約專線訂車。屏北區08-7386626、屏中區08-7711117、屏南區08-8892293#403。

屏東跨年演唱會卡司公布，9m88。圖／屏東縣府文化處提供
屏東跨年演唱會卡司公布，9m88。圖／屏東縣府文化處提供
屏東跨年演唱會卡司公布呂植宇。圖／屏東縣府文化處提供
屏東跨年演唱會卡司公布呂植宇。圖／屏東縣府文化處提供
屏東跨年演唱會卡司公布U：NUS。圖／屏東縣府文化處提供
屏東跨年演唱會卡司公布U：NUS。圖／屏東縣府文化處提供
屏東跨年演唱會卡司公布。圖／屏東縣府文化處提供
屏東跨年演唱會卡司公布。圖／屏東縣府文化處提供
屏東跨年演唱會卡司公布理想混蛋。圖／屏東縣府文化處提供
屏東跨年演唱會卡司公布理想混蛋。圖／屏東縣府文化處提供
屏東跨年演唱會卡司公布小樂吳思賢。圖／屏東縣府文化處提供
屏東跨年演唱會卡司公布小樂吳思賢。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府 跨年 體育館

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