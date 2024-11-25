高雄石綿屋瓦數量全台排名第二 風災後申請清運數量暴增

早期石綿屋瓦隔熱防火，被廣泛運用屋頂當建材，但石綿已被世界衛生組織列為一級致癌物，環境部以補助清運處理費鼓勵替換，原本申請件數不多，高雄市歷經山陀兒颱風吹襲後，石綿瓦申請清運補助案量暴增，達521件。

環境部統計，全國24萬棟建築屋頂含石綿，總重量約53萬公噸，其中高雄市占了3萬棟，全台城市排名第二，為了鼓勵更換石綿瓦，環境部祭出每戶補助每公噸約4.5萬元，計畫補助5年，截至今年10月，全台申請7500多件，總共清除7364噸石棉瓦。

高雄原本只申請300多件，約可清除150噸石綿瓦，今年歷經山陀兒颱風侵襲，申請件數飆到521件，預估多增加200噸，清除重量可達到350噸，其中以三民區62件最多，其次鳳山區46件、苓雅區42件。

為鼓勵更換石綿瓦，高市環保局也針對近3萬戶寄發通知單，還舉辦4場宣導說明會，請里鄰長、社區志工協助鼓勵申請清除，在官網、臉書刊登補助資訊，加速申請審查程序，採取專線專人輔導送件。環保局提醒，石綿瓦已被列為一級致癌物，若住家密閉空間，吸入過多恐造成肺部病變。