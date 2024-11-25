高雄彌陀大排出海口淤積無法排水 民代要求水利局改善

高雄市彌陀區鹽埕大排出海口淤砂嚴重，導致鹽埕大排的水排不出去。高雄市議員宋立彬說，近3年每個月要花10多萬元來清淤，但清完又淤積，在沒下雨的狀況下，大排的水位高度就將近滿水位八成，「如果下雨，該怎麼辦？」水利局說，將以工程方式來阻擋漂砂，改善大排淤積狀況。

高雄市議員宋立彬今天在議會總質詢時指出，彌陀大排出海口淤砂已經持續3年，水利局每個月都要花費10多萬元，請廠商來清理，但每個月清完淤砂又會累積，導致大排的出海口被淤砂阻擋，無法將水排出，「沒下雨，水位高度就將近滿水位八成，如果下雨，該怎麼辦？」

宋立彬說，彌陀大排在海軍左營軍港防波堤延長前，並不會發生海砂淤積、阻擋排水的現象，但自從海軍把左營軍港堤防延長1.5公里之後，彌陀大排出海口就每個月淤積，每個月都要叫水利局來清，每到颱風來臨前，居民更擔心會因為大排無法排水而造成淹水。

宋立彬表示，今年山陀兒來襲當天，他還拜託水利局，趕緊派人去清除大排出海口的淤砂。海砂淤積實在非常危險，每個月要花10多萬元經費，叫廠商奔波，不是長久之計。宋立彬問水利局長蔡長展，清淤治標不治本，有無一勞永逸的改善計畫？

水利局長蔡長展說，彌陀區的鹽埕大排、海尾大排，都有出海口淤積的現象，可能是因為周邊海事工程造成的影響，經水利局評估，可在河道的外側、出海的位置，施作淺堤或以砂腸袋來阻止漂砂。

水利局說，鹽埕大排、水尾大排出海口淤積的改善，若使用消波塊堆成淺堤來阻擋漂砂，因為牽涉到消波塊材質不同，粗估經費大約1000多萬元至2000萬元，若使用砂腸袋，粗估經費是600萬元至800萬元，但砂腸袋較不耐久，要使用哪種方式，目前在評估中。