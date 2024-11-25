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高雄柴山秘境碉堡漆「我愛高雄」 景點變調遊客氣炸

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
位於高雄柴山的一處碉堡，最近遭人噴漆塗鴉，引起遊客惋惜。圖／讀者提供
位於高雄柴山的一處碉堡，最近遭人噴漆塗鴉，引起遊客惋惜。圖／讀者提供

高雄柴山「阿朗壹」附近一處廢棄碉堡，最近裡外都遭人塗鴉破壞，水泥色外牆遭漆上藍色、紅色油漆，氣得遊客大罵塗鴉者，國家自然公園管理處獲報後派員勘察，將由警方調閱監視器循線抓出塗鴉怪客。

該處碉堡位於知名的柴山「阿朗壹」附近，因無遮蔽物，可眺望海景，是許多網友口中的賞海秘境。但最近原本土黃色的碉堡，出現「我愛高雄」的字樣，白色、黑色的大量線條，還有紅色、紫色色塊。

且不僅外面，碉堡內部也遭噴上油漆，整個碉堡內外被漆上鮮豔紅色。有遊客見碉堡遭塗鴉，痛批塗鴉者沒公德心，還有人感到惋惜，碉堡剩沒幾個遭噴漆破壞，非常可惜。

該處碉堡位於國家自然公園管理處轄區，昨天該處人員派員勘查，預計將委託廠商清除，保七總隊、鼓山警分局將調閱監視器，揪出塗鴉怪客。

根據壽山國家自然公園公告禁止事項第八條規定，破壞任何公物或設施，第一次裁處新台幣3000元罰款，第二次以上亦同累犯累罰。另外，塗鴉恐涉及刑法毀損罪，最高可處5年有期徒刑。

警方呼籲民眾尊重公共財產與自然景觀，切勿隨意破壞國家公園設施，共同維護柴山的美麗與文化價值。如有發現不法行為，應立即通報警方。

位於高雄柴山的一處碉堡，最近遭人噴漆塗鴉，引起遊客惋惜。圖／讀者提供
位於高雄柴山的一處碉堡，最近遭人噴漆塗鴉，引起遊客惋惜。圖／讀者提供

柴山 監視器

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