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屏東狂客音樂祭兩天湧6萬人潮 打響客家音樂品牌

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府舉辦「狂客音樂祭」一連兩天在內埔六堆紀念公園熱烈登場，兩天狂吸6萬人潮，成功打響客家音樂品牌。記者劉星君／攝影
屏東縣政府舉辦「狂客音樂祭」一連兩天在內埔六堆紀念公園熱烈登場，兩天狂吸6萬人潮，成功打響客家音樂品牌。記者劉星君／攝影

屏東縣政府舉辦「狂客音樂祭」一連兩天在內埔六堆紀念公園熱烈登場，繼首23日金曲歌王羅文裕等重量級歌手魅力爆棚，今24日晚間由彭佳慧、温昇豪等卡司壓軸獻唱，縣長周春米晚間到場與樂迷一起同樂，兩天狂吸6萬人潮，成功打響客家音樂品牌。

縣長周春米說，為打造屏東多元音樂品牌，今年獲客委會支持，首次辦理「狂客音樂祭」大型客家音樂節活動，串聯特色創意市集與跨界音樂元素，讓鄉親共享文化饗宴。

屏東縣政府文化處表示，為期兩天音樂祭除有超狂卡司外，現場匯聚近60家道地客家美食、餐車、文創好物等市集，參與人潮盛況空前，超乎預期。

文化處說明，第一天由屏東饒舌歌手潮州土狗「2024國民健康操」熱鬧開場，緊接客家歌手Yappy、旺福精彩熱唱，難得現身的台語歌王陳雷一出場即帶來第二波高潮，金曲歌王羅文裕、創作鬼才黃明志以客語演唱經典帶來滿滿回憶，越晚人潮越多。

第二天由温昇豪、彭佳慧、吉那罐子、A_Root同根生與Jhall樂團輪番開唱，現場同樣人山人海。堪稱華語樂壇史上最年輕的兒童樂團「JHALL樂團」，所有成員都是客家子弟，精彩的表演讓台下觀眾都被圈粉。

連續三個月在家鄉屏東演出金曲歌后彭佳慧，特別與內埔豐田國小學童攜手合唱客語創作「歸來」，不同以往的演唱組合精彩碰撞，唱出濃烈的歸鄉意境。其中，難得出席演唱活動的温昇豪，獻唱由他主演的戲劇「茶金」的客家歌曲。

舞台上歌手帶來一首首拿手歌曲，讓觀眾直呼過癮，在美好的秋夜裡感受濃濃的客家風。

屏東縣政府舉辦「狂客音樂祭」一連兩天在內埔六堆紀念公園熱烈登場，今晚壓軸出身屏東縣麟洛鄉的歌手彭佳慧與豐田國小合唱團學生們合唱客語歌曲「歸來」。記者劉星君／攝影
屏東縣政府舉辦「狂客音樂祭」一連兩天在內埔六堆紀念公園熱烈登場，今晚壓軸出身屏東縣麟洛鄉的歌手彭佳慧與豐田國小合唱團學生們合唱客語歌曲「歸來」。記者劉星君／攝影
屏東縣政府舉辦「狂客音樂祭」一連兩天在內埔六堆紀念公園熱烈登場，今晚壓軸出身屏東縣麟洛鄉的歌手彭佳慧與豐田國小合唱團學生們合唱客語歌曲「歸來」。記者劉星君／攝影
屏東縣政府舉辦「狂客音樂祭」一連兩天在內埔六堆紀念公園熱烈登場，今晚壓軸出身屏東縣麟洛鄉的歌手彭佳慧與豐田國小合唱團學生們合唱客語歌曲「歸來」。記者劉星君／攝影
屏東縣政府舉辦「狂客音樂祭」一連兩天在內埔六堆紀念公園熱烈登場，兩天狂吸6萬人潮，成功打響客家音樂品牌。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府舉辦「狂客音樂祭」一連兩天在內埔六堆紀念公園熱烈登場，兩天狂吸6萬人潮，成功打響客家音樂品牌。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府舉辦「狂客音樂祭」一連兩天在內埔六堆紀念公園熱烈登場，兩天狂吸6萬人潮，成功打響客家音樂品牌。記者劉星君／攝影
屏東縣政府舉辦「狂客音樂祭」一連兩天在內埔六堆紀念公園熱烈登場，兩天狂吸6萬人潮，成功打響客家音樂品牌。記者劉星君／攝影

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