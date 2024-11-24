屏東狂客音樂祭兩天湧6萬人潮 打響客家音樂品牌

屏東縣政府舉辦「狂客音樂祭」一連兩天在內埔六堆紀念公園熱烈登場，繼首23日金曲歌王羅文裕等重量級歌手魅力爆棚，今24日晚間由彭佳慧、温昇豪等卡司壓軸獻唱，縣長周春米晚間到場與樂迷一起同樂，兩天狂吸6萬人潮，成功打響客家音樂品牌。

縣長周春米說，為打造屏東多元音樂品牌，今年獲客委會支持，首次辦理「狂客音樂祭」大型客家音樂節活動，串聯特色創意市集與跨界音樂元素，讓鄉親共享文化饗宴。

屏東縣政府文化處表示，為期兩天音樂祭除有超狂卡司外，現場匯聚近60家道地客家美食、餐車、文創好物等市集，參與人潮盛況空前，超乎預期。

文化處說明，第一天由屏東饒舌歌手潮州土狗「2024國民健康操」熱鬧開場，緊接客家歌手Yappy、旺福精彩熱唱，難得現身的台語歌王陳雷一出場即帶來第二波高潮，金曲歌王羅文裕、創作鬼才黃明志以客語演唱經典帶來滿滿回憶，越晚人潮越多。

第二天由温昇豪、彭佳慧、吉那罐子、A_Root同根生與Jhall樂團輪番開唱，現場同樣人山人海。堪稱華語樂壇史上最年輕的兒童樂團「JHALL樂團」，所有成員都是客家子弟，精彩的表演讓台下觀眾都被圈粉。

連續三個月在家鄉屏東演出金曲歌后彭佳慧，特別與內埔豐田國小學童攜手合唱客語創作「歸來」，不同以往的演唱組合精彩碰撞，唱出濃烈的歸鄉意境。其中，難得出席演唱活動的温昇豪，獻唱由他主演的戲劇「茶金」的客家歌曲。