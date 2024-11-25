國10延伸六龜動土 卓揆：救命的路

國道10號是高雄旗山、內門區以東與屏北居民交通要道，六龜延伸路段第2標昨動土，預計6年全線通車，行政院長卓榮泰以「一條救人命的路」形容，山區至高雄市區可縮短10公里、25分鐘車程，有利搶救災、醫療及農產品運輸；不過美濃鬧區商家憂心未來邊緣化。

國10西起左營、東至旗山，高雄東西向重要聯絡道路。公路局計畫從里港交流道延伸至六龜新威，總長度約18公里、工程費202.1億元。局長陳文瑞說明，延伸工程分2個標段，第1標里港至高美大橋已經動工，2027年9月完工，第2標美濃至六龜新威長度約8.1公里，工程費104.9億元，2030年6月完工。

卓榮泰昨天與交通部長陳世凱、高雄市長陳其邁及高屏兩地民代齊為工程動土祈福。卓表示，美濃至六龜段有6.2公里高架路段，避開龍肚山改走荖濃溪畔，減少隧道施工及對地質敏感區的影響，以地方及環境友善兩概念推動，值得未來工程借鏡。

陳其邁說，新威大橋是山區交通的重要起點，以後桃源、六龜及茂林等地居民就醫減少10至20分鐘以上路程，另對屏東里港、高樹及三地門也有利；高雄還有國7、高屏二快及捷運等項重大交通建設推動中，希望中央的計畫型補助預算不會因財劃法修正而減少。

國10延伸避開台28線美濃中興路壅塞路段，日後要前往六龜泡湯或南橫公路的遊客不必再經過美濃鬧區，粄條店家擔心「過路客」愈來愈少，生意變差。市議員朱信強憂心未來美濃遊客恐會減少2至3成，盼市府要多行銷。

高雄市客委會主委楊瑞霞表示，近日確實聽見不少鄉親憂心因交通被邊緣化，大家沒必要妄自菲薄，如何把美濃營造得更有特色，讓遊客不得不進來比較重要，客委會先從飲食文化著手，創造差異化行銷。

美濃區長謝鶴琳說，旗山以小吃著稱，美濃則有客家文化及許多大型宴會餐廳，餐飲條件不差，會向客委會、觀光局及茂管處等單位爭取經費提高曝光度。