星期評論／高鐵南延改高雄案？ 陳其邁大挑戰

高鐵南延屏東一案5年前由時任行政院長蘇貞昌拍板，4選項中擇定經費最低的「左營案」，不料今年交通部官員釋出技術瓶頸訊息，如今演變成經費高達1217億元的「高雄案」大復活，形同把燙手山芋拋回2年後意圖完美卸任的高雄市長陳其邁。

高雄案核心構想為高鐵延伸至高雄車站，再轉進屏東。而高鐵進到高雄市中心，有助帶動周邊發展，被視為復振南高雄經濟的大補藥；然而美好規畫卻潛藏諸多問題，從施工影響到日後能否發揮經濟效益都成了眼下憂慮，陳其邁應最心知肚明。

高雄車站歷時10多年大規模改建，鐵路下地，站體邊長出2棟巨大建物，改建期間交通不便、商圈沒落，是市民日常生活的痛，好不容易漫長工期接近尾聲，而今高鐵南延政策丕變，若改高雄案，所有噩夢將再重演一遍，對市民而言何其沉重。

5年前左營案興建經費估約554億元，高雄案為1217億元，現在若重啟高雄案，勢須採潛遁工法降低施工衝擊，在全球通膨等情勢下，未來投入的公帑恐將如同無底洞，「孰令致之」？

蘇貞昌當年敲定高鐵南延，奉送屏東鄉親建設大禮，同時拉抬屏東縣前縣長潘孟安選勢，面子、裡子都要。當年採左營案主要著眼於興建經費少，能少拆房子，表面似體恤民情又會掌家，但決策後發現左營案行不通，卻祕而不宣，搞到最後政策仍需大轉向。

從已公布資訊，交通部2020年發現左營案有技術障礙時若及時改採高雄案，估需只要拆除69棟民宅，現在才採高雄案，拆遷戶恐逾265戶，社會成本今非昔比，難道整起事件是故意在找市長陳其邁麻煩？

高鐵南延應該是一項惠及民生的公共工程，而非一場漫無止境、要全民埋單的擾民噩夢，但時下政治人物往往囿於民粹、不尊重專業，政策思維充滿政治算計且目光短視，因而葬送全民利益，也留一屁股債荼毒接棒的繼任者，呼應「錯誤的政策比貪汙更可怕」的至理名言，試問居國家要位者，於心能安嗎？