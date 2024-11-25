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屏東狂客音樂祭 兩天湧6萬人潮

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

連兩天在屏東縣內埔鄉六堆紀念公園登場的「狂客音樂祭」，繼首日金曲歌王羅文裕等重量級歌手魅力爆棚，昨由彭佳慧、温昇豪等卡司壓軸獻唱，縣長周春米晚間到場與樂迷同樂，嗨翻全場，兩天狂吸6萬人潮，成功打響客家音樂品牌。

周春米表示，為打造屏東多元音樂品牌，今年獲客委會支持，首次辦理「狂客音樂祭」大型客家音樂節活動，串聯特色創意市集與跨界音樂元素，讓鄉親共享文化饗宴。

為期兩天音樂祭超狂卡司，現場匯聚近60家道地客家美食、餐車、文創好物的市集，現場參與人潮盛況空前，超乎預期。

第1天由屏東饒舌歌手潮州土狗「2024國民健康操」熱鬧開場，緊接客家歌手Yappy、旺福精采熱唱，難得現身的台語歌王陳雷一出場帶來第二波高潮，金曲歌王羅文裕、創作鬼才黃明志以客語演唱經典歌曲。

昨第2天，温昇豪、彭佳慧、吉那罐子、A_Root同根生與J HALL樂團輪番開唱，現場人山人海。連續3個月在家鄉屏東演出的金曲歌后彭佳慧，特別與內埔鄉豐田國小學童合唱客語創作「歸來」，不同於以往的演唱組合，唱出濃烈歸鄉意境。

難得出席演唱活動的温昇豪，特別獻唱他主演戲劇「茶金」的客家歌曲；另外，堪稱華語樂壇史上最年輕兒童樂團「J HALL樂團」，所有成員都是客家子弟，表現令人驚豔。

舞台上歌手演唱歌曲，觀眾直呼過癮，美好的秋夜感受濃濃客家風。

客家美食 屏東縣 音樂

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狂客音樂祭彭佳慧、黃明志、溫昇豪等卡司齊聚屏東

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