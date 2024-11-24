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當年反對同婚專法！林岱樺參加同志遊行 外界反應不一

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委林岱樺昨參加高雄駁二藝術特區舉辦的「2024高雄同志大遊行」。圖／取自林岱樺臉書
立委林岱樺昨參加高雄駁二藝術特區舉辦的「2024高雄同志大遊行」。圖／取自林岱樺臉書

「2024高雄同志大遊行」昨在駁二藝術特區舉辦，爭取下屆高雄市長提名的民進黨立委林岱樺也在臉書PO出參加遊行的照片及影片，並強調她這幾年與年輕世代請益學習，所以今天選擇跟他們站在一起。同黨議員簡煥宗意有所指說，參加一場遊行就可以洗白，「那我們過去堅持價值到現在的人就是白癡嗎？」。

高市副市長李懷仁與觀光局長高閔琳攜手30多名旅宿業者參與同志遊行，強調高雄是多元包容的友善城市。

立委林岱樺2019年曾投票反對同婚專法，但她昨天參加同志遊行，並表示，人要終身學習、活到老學到老，她這幾年與年輕世代請益學習，所以今天選擇跟他們站在一起，不同意見經過了解、包容，互相學習帶來進步，她相信愛的力量無限，「自由民主人權是我們的核心價值，高雄是一個性別友善城市」。

對於林岱樺立場轉變，有網友留言說「之前對於林委員反對同婚非常不能理解，謝謝你的改變」、「大家都記得您曾經反對同婚法，看到您改變觀念，用行動支持，真的很開心，希望您在立法院內也多幫忙爭取權益」。但也有網友酸「只是為了選市長吧！」。

高市議員簡煥宗今天在臉書有感而發說，2015年議會總質詢，他與時任議員的觀光局長高閔琳齊為同志發聲，在中央未立法及未修法下，期待當時的陳菊市長可以提供行政協助，讓在高雄有意結婚的同志伴侶，在戶口名簿登記時，能在個人記事欄做註記。

簡煥宗說，推動過程中，「我們必須要面對選區選民的質疑，因為要選舉必須要考慮選票，我們也因為我們的信仰內心衝突⋯但是我們沒有選擇逃避，我們願意面對承受一切」；「如果參加一場遊行就可以洗白，那我們過去堅持價值到現在的人就是白癡嗎？看到這個心中很感慨」。

網友留言，認為簡煥宗所說的人是立委林岱樺，但簡沒有正面回應。

高市副市長李懷仁、觀光局長高閔琳及議員簡煥宗等人昨攜手30多旅宿業者參加同志遊行，強調高雄是多元包容的友善城市。圖／高市觀光局提供
高市副市長李懷仁、觀光局長高閔琳及議員簡煥宗等人昨攜手30多旅宿業者參加同志遊行，強調高雄是多元包容的友善城市。圖／高市觀光局提供
「2024高雄同志大遊行」昨天落幕，民進黨高市議員簡煥宗有感而發，今天在臉書分享當年他為挺同志所承受的壓力。記者徐白櫻／翻攝
「2024高雄同志大遊行」昨天落幕，民進黨高市議員簡煥宗有感而發，今天在臉書分享當年他為挺同志所承受的壓力。記者徐白櫻／翻攝

同婚專法 同志遊行 林岱樺 高雄市

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