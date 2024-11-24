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便利高屏 高雄新威大橋延伸發揮救災緊急醫療運送功能

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

行政院長卓榮泰24日出席「台27甲線新威大橋延伸至國道10號里港交流道工程（六龜至美濃）」動土祈福典禮時表示，本工程是高屏山區與國道交通網之間的重要連接工程，具有地方友善及環境友善兩大特色。未來完工後，除可打造健全、便利的高屏生活圈、協助農產品運輸，更可及時發揮搶救災、緊急醫療救護及運送功能，請工程團隊務必如期如質完成。

卓院長指出，行政院從過去到現在一直非常支持這項工程，從蘇貞昌前院長任內核定建設計畫，到陳建仁前院長核定修正計畫，將經費由128.64億元提高為202.1億元，同時也感謝在場所有立法委員的大力支持。

卓院長表示，這項工程有兩項特點，值得未來其他工程學習。首先是地方友善，本項工程推動前，已在地方舉辦設計說明會、用地說明會、砂石場說明會，甚至在路線選擇階段，提出荖濃溪或龍肚山兩項方案，經廣泛徵詢地方意見、積極瞭解地方需求後，擇定可以克服工程困難、對地方影響較少的荖濃溪路線。

卓院長進一步說，全國各重大工程推動時，他都一再要求不能破壞地方生態環境，並妥適做好環境保育及文化遺址保存工作。而本工程第二項特點就是環境友善，透過種植原生樹種、兼顧生態美化等方式，與大自然共榮共存；同時，採用荖濃溪路線的方案，可以避免以隧道方式穿越山嶺，盡量減少對地質敏感區的影響。

卓院長表示，今日動土典禮受到近月來數個颱風的影響而延期兩次，但「動工可以延期，完工不能延期」，尤其本工程行經荖濃溪路線的高架橋梁段全長共6.2公里，對於施工有相當大的考驗，請工程團隊務必以安全為最優先考量，積極展現工作效率，在核定的工期內如期如質完工。他強調，本工程是高屏山區與國道交通網之間的重要連接工程，未來完工後，不僅有助打造健全、便利的高屏生活圈、協助農產品運輸，更是一條救人命的道路，可及時發揮搶救災、緊急醫療救護及運送功能。

卓院長提到，除了今日動土的工程外，高雄六龜區的高133線道路，遭受莫拉克颱風重創，道路中斷長達10多年，行政院已同意納入內政部「生活圈道路交通系統建設計畫」，並核定工程經費7.3億元，由中央補助5.7億元，以保障地方民眾通行安全。另為活絡地方產業與觀光發展，中央正積極推動「大南方半導體S廊帶」計畫，一路從嘉義、臺南、高雄到屏東，引領南臺灣脫胎換骨，期待地方人士及地方政府大力支持。

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