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職場新星打造舞台 屏東「大武山職場新人賞」徵件正式起跑

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
立委鍾佳濱與台灣青年文化創生協會舉辦「大武山職場新人賞」，今宣布啟動徵件，號召百工百業推薦優秀職場新鮮人，活動由義守大學校長古源光（右四）擔任總召集人。記者劉星君／攝影
立委鍾佳濱與台灣青年文化創生協會舉辦「大武山職場新人賞」，今宣布啟動徵件，號召百工百業推薦優秀職場新鮮人，活動由義守大學校長古源光（右四）擔任總召集人。記者劉星君／攝影

隔行如隔山，各行各業專業對職場新鮮人而言是挑戰、也是開拓學習。為肯定職場新鮮人，立委鍾佳濱與台灣青年文化創生協會舉辦「大武山職場新人賞」，今宣布正式啟動徵件，號召百工百業推薦優秀職場新鮮人。

台灣青年文化創生協會理事長劉孝明指出，新人賞的活動就像提供了一副「眼鏡」，藉機讓各位推薦人看見新人亮眼的表現，挖掘職場明星。

作為剛出社會的職場新鮮人代表，淡江大學航太系畢業、屏東縣竹田鄉張瑋哲說，初出社會，最怕無法學以致用，他也深感一天24小時不夠用，出社會才知道學校教的是基本功，好多問題是學校不會碰到，需自己摸索與探究。

「大武山職場新人賞」評審團由義守大學校長古源光出任總召集人，網羅屏東大專院校長及教授、專業公協會理事長、各界企業家與職場賢達，組成評審團，古源光說明，獎項採推薦制，評審團內部選拔，設立「永續生命」、「智慧手創」、「博愛服務」、「創新全人」、「循環製造」等五項徵件獎項。

古源光指出，新人賞以屏東母親山脈為意象，榮耀屏東在地人才，翻轉外界過往對屏東偏鄉印象。活動獲民間企業響應，1111人力銀行人才發展資源部執行長王曉喬表示，學歷並非職涯發展的關鍵因素，年輕人求職可針對「適才」、「適位」、「適所」、「適性」等四項定位來思考，才能克服職涯初期流動率高的現象。

立委鍾佳濱為發起人，秉持「新人也可以很厲害」精神，希望肯定職場新鮮人，他說，獎項設立旨在延續教懷博愛獎助學金的精神，9年前受贈學生將邁入職場，透過獎項肯定其表現，不需等到年邁後才領終身成就獎，友善新人、發掘潛力人才，即刻就能開始。

主辦單位補充，後續針對得獎新人進行「導師制」培力計畫，評審團作後盾，連結百工百業；頒贈獎盃設計，由海尼根廢棄綠色玻璃瓶所製成，賦予廢棄玻璃全新生命，海尼根北亞公共事務總監郭琬蘋表示，海尼根的使命之一是促進社區繁榮，公司於台灣設廠後積極連結地方，響應在地活動，展現企業對社會與環境永續堅定承諾。

大武山職場新人賞活動徵件至2024年12月27日止，頒獎典禮訂於2025年1月22日登場。

屏東縣 職場

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