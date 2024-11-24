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退休師當榮譽觀護人志工服務3千小時獲金質獎 豐富人生

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣政府社會處今在縣府大禮堂舉行志願服務暨社區好讚、合作社聯合表揚，63歲吳哲雄擔任屏東地檢署榮譽觀護人31年，志工服務逾3000小時，今獲頒志願服務績優金質獎，他說，志工服務，人生變更精彩；今天表揚家庭志工，夫妻一起當志工，感情越來越好。

屏東縣長周春米今頒獎表揚4組家庭志工獎、1個耆銀團隊獎，與志願服務金質、銀質共95名志工；社會福利、環保、水利、教育等25個績優志工團隊及局處推薦績優志工代表56位，聯合頒發18個好讚選拔社區、14家合作社等優秀團隊，現場氣氛溫馨洋溢，周縣長感謝各界志工努力付出，並透過頒獎激勵志工團隊共築希望城市。

屏東縣志願服務績優金質獎（服務時數達3000小時）有44人、銀質獎（1500小時）有104人。屏東地檢署榮譽觀護人吳哲雄從事志工逾3000小時，他說，志願服務讓人生更為精彩，此外他也擔任樂齡學習中心的「精彩人生公益表演班」的指導老師，7年多來，每月都會走訪長照機構，演出給長輩們看。

另外來自潮州鎮夫妻檔家庭志工，陳俊利、陳艾霞，夫妻一起當志工，陳艾霞是馬來西亞新住民因早年車禍理賠歷程缺乏法律常識，受到不平對待，因此決定加入公所調解委員會志工，調解會中，夫妻看盡人生百態也省思自我，家庭關係緊密融合。

縣長周春米表示，屏東縣幅員廣大，目前持有志願服務手冊達4萬9070人，志願服務團隊共計有1175隊，志工夥伴長期於各鄉鎮及領域付出與無私的奉獻，服務在地鄉親、關懷弱勢群體、社會公共參與，在推廣重要縣政及各項福利措施同時，也讓屏東人情溫暖多一度。

屏東縣政府為推動及鼓勵本縣多元志願服務發展、激勵及強化志工隊伍，除藉由年度志願服務表揚典禮給予志工鼓勵、激勵志工團隊士氣，亦透過多元志工隊培力方案、巡迴式教育訓練，打造優質服務與高度社會參與目標。歡迎大家一同加入志願服務行列，不分年齡樂服務，共同創造希望城市「LOVE」服務，「志」在向前行。

 

人生 團隊 屏東縣政府

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