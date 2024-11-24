「台灣寺廟金蘭會」總會長今交接 最強姊夫鄭深池接棒

台南正統鹿耳門聖母廟為發揚傳統宗教文化，1991年倡議成立「台灣寺廟金蘭會」，已有上百家大廟義結金蘭，共同為民間信仰深耕努力。總會長王增榮屆滿卸任，今天在高雄內門紅面觀音總廟舉辦「總會長」交接典禮，正式交棒給長榮集團女婿鄭深池，盼以企業化理念壯大組織，同時肩負慈善社會責任，促進祥和，造福大眾。

台灣寺廟金蘭會今天在高雄內門紅面觀音總廟舉辦「總會長」交接典禮暨宮廟會員聯誼活動，立委林岱樺、邱議瑩、黃昭順、賴瑞隆以及政商仕紳紛紛出席，冠蓋雲集，全國上百家結盟廟宇的董事長或主任委員到場共襄盛舉，場面盛大，氣氛熱鬧滾滾。

台灣寺廟金蘭會總會長王增榮原本身兼台南市「正統鹿耳門聖母廟」主委，今年6月「讓賢」給長榮集團女婿、長榮國際前董事長鄭深池，此次更將總會長一職交接給鄭深池。鄭深池說，上任後將聘請王增榮為名譽總會長，繼續帶領金蘭會。在場觀禮人士說，舉賢使能，盡顯宗教無私精神，讓人感佩。

在金蘭會榮譽會長林水樹監交下，鄭深池今天中午自王增榮手中接下印信。鄭深池致詞感謝各方加盟廟宇幫忙，宣布聘王增榮為名譽總會長，盼理監事留任，繼續打拚。

王增榮說，金蘭會秉持神明慈悲精神，將宮廟文化結合在地美食、景點等特色，吸引民眾造訪、消費，不僅推廣廟宇經濟，同時帶動地方發展，促進公益，31年來有成，「深池兄做人有情有義，對社會出錢出力，是個很有量的人」，相信在其帶領下，絕對會越來越好。

高雄內門紅面觀音總廟主委宜清富說，此次承辦百廟義結金蘭盛會，感到榮幸，相當歡喜，各大廟宇不辭辛勞、長途跋涉都來內門大會師，有助於提升內門總鋪師文化的能見度。鄭深池風評很好，相信在接任後，組織會越來越團結，廟務能更上一層樓。