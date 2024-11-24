附和邁邁主張 邱議瑩：南星計畫區蓋機場可化解3難題

高雄國際機場存在宵禁問題，飛機無法在深夜起降。高雄市長陳其邁率先拋出爭取在南星計畫區興建第二國際機場的話題，立委邱議瑩今天也說，半導體S廊帶成型及台積電帶動上下游產業鏈，高雄需要更高效能的運輸，南星計畫區若蓋新機場，可與全自動化的高雄港第七貨櫃中心串聯，發揮「智慧海空雙港」效應。

高市議會本月21日市政總質詢，議員關心高雄何處適合興建第二座國際機場。市長陳其邁說，市府有初步討論，南星計畫再擴大是好的選擇。

有意爭取下屆高雄市長民進黨提名的立委邱議瑩今天指出，高雄航空需求的前景看旺，盼比照韓國仁川機場、大阪關西機場，在南星計畫區爭取新的高雄國際機場，提供市民更優質的服務。

邱議瑩表示，小港機場因區位緣故，有宵禁、單一跑道難以擴編及鄰近社區有限高令等難題，未來勢必面臨負荷超載的困境，需要提前規劃，設立一座至少具備雙跑道、全日營運的新國際機場。

邱議瑩說，南星計畫區的新國際機場，可以與全自動化的高雄港第七貨櫃中心串聯，發揮「智慧海空雙港」的乘數效應；目前美國與日本最新的「呂宋經濟走廊」倡議，以及新南向政策的前景，意味高雄將扮演台灣與東亞、世界連結的關鍵角色。