高雄新威大橋延伸國10工程動土 卓榮泰讚許2特點

高雄新威大橋延伸國道10號里港交流道工程（六龜至美濃）今天動土，行政院長卓榮泰等人出席祈福典禮，讚許工程有2特點值得借鏡，盼完工帶動產業發展及完善醫療救災路線。

卓榮泰、交通部長陳世凱、公路局長陳文瑞、高雄市長陳其邁及多名民意代表，今天到高雄市六龜區出席「台27甲線新威大橋延伸至國道10號里港交流道工程（六龜至美濃）」動土典禮，眾人祈福祝禱並執金鏟起鍬3鏟，完成動土儀式。

卓榮泰指出，這項工程有2特點值得其他工程學習，分別是地方友善及環境友善，在選擇路廊方面舉辦多場說明會了解地方，並擇定可以克服工程困難、對地方影響較少的荖濃溪路線；另外，在環境友善方面，透過種植原生物種等方式與自然生態共榮共存，也避免隧道相關工程，減少對地質敏感區造成影響。

卓榮泰表示，未來完工後將成為高雄大旗美地區與屏北地區生活圈重要東西向聯絡公路，健全地區聯外銜接高速交通路網，盼有效促進整體觀光發展，強化遊憩及完善旗美與茂林、六龜等山區災防救護功能。

另外，卓榮泰表示，六龜區高133線道路受颱風莫拉克重創，道路中斷10多年，已同意納入內政部「生活圈道路交通系統建設計畫」，核定工程經費新台幣7.3億元，由中央補助5.7億元，保障地方民眾通行安全。

陳文瑞表示，工程整體施工範圍以新威大橋為起點，向西南延伸至國道10號里港交流道匝道東端為終點，路線總長度約18公里，計劃經費202億多元，分為2個標段施工。

陳文瑞指出，六龜至美濃段車道配置採雙向4車道，外側設置2慢車道，長度約8.1公里，工程經費104億多元，已在9月3日開工，預計民國119年6月完工，另美濃至里港段則預計116年9月完工。

陳文瑞指出，完工後可建構高雄旗山美濃地區及屏北地區運輸走廊快捷路線，分散台28線車流，降低地區道路交通事故風險，且國10往返六龜、茂林可減少10公里距離，避開美濃市區節省約25分鐘車程。

民進黨立委邱議瑩表示，這項工程等了10年，感謝各立委持續不斷催促行政院早日核定、動工，也感謝前行政院長蘇貞昌支持，及所有幫助推動工程的人員，同時感謝鄉親耐心等候。