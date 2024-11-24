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閩南村包圍客家武洛是右堆發源地 啟動客底文化調查
六堆客家有300年歷史，屏東縣里港鄉武洛社區被視為是六堆中的右堆發源地，為追本溯源，屏東縣政府客家務事務處啟動「右堆發源地-武洛客底文化發展計畫」，讓外界重新看見武洛客家文化，也重新建構右堆人從武洛到高樹、美濃開墾的路線。
武洛社區位在里港鄉，是里港鄉內唯一客家部落，居民大多務農，雖然三百年間被周邊閩南村落包圍，但武洛的客家語言文化並未消失，部落耆老仍以客語交談，老宅也保有客家文化的精神。
根據當地客家耆老代代傳承記憶，當年右堆的先民從武洛移民至高樹、美濃，而形成後來的右堆，武洛其實是右堆文化的源頭。當地人常說，六堆歷300年，武洛則有320年，可見武洛人對這段歷史依然津津樂道。
客家事務處指出，為爬梳這段右堆發源歷史，再次發揚武洛社區客家文化，縣府啟動「右堆發源地-武洛客底文化發展計畫」，今天在武洛福安宮舉行啟動儀式，透過「認識」、「體驗」，帶動新一代的武洛人認識自我族群身分及文化特質，讓外界了解武洛社區的客家文化與歷史地位。
客家事務處表示，屏東縣有些客家部落雖然不在客家鄉，但仍保有客家文化，「客底文化」希望找出地圖上被遺忘「珍珠」。以武洛為例，當地被視為右堆文化的發源地，歷史脈絡亟需被看見。
計畫第一階段先以武洛社區與客家文化脈絡為主，接下來探討武洛溪、平埔族武洛社等在歷史中扮演的角色，透過文史的爬梳，讓武洛的客底文化愈來愈清晰；六堆分為前、後、左、右與先鋒堆。
「右堆發源地-武洛客底文化發展計畫」由屏北社區大學協助執行，預計2024至2025年間以工作坊、參與式文史田調、文化體驗等方式號召在地人加入，並與在地學校載興國小辦理教材編寫與戶外教學、出版製作，藉由在地鄉親參與式投入，形成社區凝聚力，提升屏東客家文化能見度。
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