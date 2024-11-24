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影／國10延伸美濃至六龜新威路段動工 2030年全線通車

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
「台27甲線新威大橋延伸至國道10號里港交流道工程」以新威大橋為起點，向西南延伸至國道10號里港交流道匝道東端為終點，總長度約18公里，工程經費202.1億元，今天在新威大橋舉辦動土儀式。記者徐白櫻／攝影
「台27甲線新威大橋延伸至國道10號里港交流道工程」以新威大橋為起點，向西南延伸至國道10號里港交流道匝道東端為終點，總長度約18公里，工程經費202.1億元，今天在新威大橋舉辦動土儀式。記者徐白櫻／攝影

時隔1年，國道10號美濃延伸六龜新威第二階段工程今天動土，行政院長卓榮泰偕交通部長陳世凱、高雄市長陳其邁等人為工程動剷祈福，卓榮泰以「一條救人命的路」來形容這條路，完工後山區居民銜接至高雄市區可縮短10公里、25分鐘車程，有利搶救災、醫療接送及農產品運輸。

「台27甲線新威大橋延伸至國道10號里港交流道工程」以新威大橋為起點，向西南延伸至國道10號里港交流道匝道東端為終點，總長度約18公里，工程經費202.1億元。公路局長陳文瑞解釋，延伸工程分2個標段施工，第一標里港至美濃高美大橋段去年動工，預計2027 年9月完工，第2標工程今天動土，車道配置採雙向4車道，並於外側設置2慢車道，長度約8.1公里，工程經費104.9億元，預計2030年6月完工。

因颱風因素，動工典禮拖延兩次才於今天舉辦，卓榮泰為此致歉，但也強調「動工可延期，完工不能延期」。卓表示，美濃至六龜段有6.2公里採高架路段，避開龍肚山改走荖濃溪畔，感謝施工單位減少隧道、減少對地質敏感區的影響，過程做到地方友善及環境友善，這兩項優點值得未來工程當借鏡。

市長陳其邁表示，國10延伸可避開壅塞路段，讓桃源、六龜及茂林等地就醫後送減少10至20分鐘以上路程，就醫、觀光或農產品運輸都很重要；高雄將有多項重大交通建設待執行，擔心財劃法修法會導致計畫型補助預算減少。

「這條路是嘔心力血之作，經過10年打拚才有今日成果」陳世凱強調，這條道路是許多人的努力的成果，以後從六龜經由國道10號到市區，可減少10公里路程、25分鐘車程；高屏兩地目前有600多億的交通建設正在執行，另2000多億計畫已完成可行性研究，努力滿足民眾對行的需求、促進產業及城鄉均衡發展。

行政院長卓榮泰今早到高雄六龜主持國10延伸六龜新威路段的動土儀式。記者徐白櫻／攝影
行政院長卓榮泰今早到高雄六龜主持國10延伸六龜新威路段的動土儀式。記者徐白櫻／攝影
國道10號延伸工程總長度約18公里，工程經費202.1億元，今天在新威大橋舉辦第二階段工程動土儀式。記者徐白櫻／翻攝
國道10號延伸工程總長度約18公里，工程經費202.1億元，今天在新威大橋舉辦第二階段工程動土儀式。記者徐白櫻／翻攝
國道10號延伸工程總長度約18公里，工程經費202.1億元，今天在新威大橋舉辦第二階段工程動土儀式。圖／公路局提供
國道10號延伸工程總長度約18公里，工程經費202.1億元，今天在新威大橋舉辦第二階段工程動土儀式。圖／公路局提供
「台27甲線新威大橋延伸至國道10號里港交流道工程」以新威大橋為起點，向西南延伸至國道10號里港交流道匝道東端為終點，總長度約18公里，工程經費202.1億元，今天在新威大橋舉辦動土儀式。記者徐白櫻／攝影
「台27甲線新威大橋延伸至國道10號里港交流道工程」以新威大橋為起點，向西南延伸至國道10號里港交流道匝道東端為終點，總長度約18公里，工程經費202.1億元，今天在新威大橋舉辦動土儀式。記者徐白櫻／攝影

六龜 國道 車道

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