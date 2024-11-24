影／國10延伸美濃至六龜新威路段動工 2030年全線通車
時隔1年，國道10號美濃延伸六龜新威第二階段工程今天動土，行政院長卓榮泰偕交通部長陳世凱、高雄市長陳其邁等人為工程動剷祈福，卓榮泰以「一條救人命的路」來形容這條路，完工後山區居民銜接至高雄市區可縮短10公里、25分鐘車程，有利搶救災、醫療接送及農產品運輸。
「台27甲線新威大橋延伸至國道10號里港交流道工程」以新威大橋為起點，向西南延伸至國道10號里港交流道匝道東端為終點，總長度約18公里，工程經費202.1億元。公路局長陳文瑞解釋，延伸工程分2個標段施工，第一標里港至美濃高美大橋段去年動工，預計2027 年9月完工，第2標工程今天動土，車道配置採雙向4車道，並於外側設置2慢車道，長度約8.1公里，工程經費104.9億元，預計2030年6月完工。
因颱風因素，動工典禮拖延兩次才於今天舉辦，卓榮泰為此致歉，但也強調「動工可延期，完工不能延期」。卓表示，美濃至六龜段有6.2公里採高架路段，避開龍肚山改走荖濃溪畔，感謝施工單位減少隧道、減少對地質敏感區的影響，過程做到地方友善及環境友善，這兩項優點值得未來工程當借鏡。
市長陳其邁表示，國10延伸可避開壅塞路段，讓桃源、六龜及茂林等地就醫後送減少10至20分鐘以上路程，就醫、觀光或農產品運輸都很重要；高雄將有多項重大交通建設待執行，擔心財劃法修法會導致計畫型補助預算減少。
「這條路是嘔心力血之作，經過10年打拚才有今日成果」陳世凱強調，這條道路是許多人的努力的成果，以後從六龜經由國道10號到市區，可減少10公里路程、25分鐘車程；高屏兩地目前有600多億的交通建設正在執行，另2000多億計畫已完成可行性研究，努力滿足民眾對行的需求、促進產業及城鄉均衡發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言