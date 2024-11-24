高市社會局舉辦擁愛反暴力成果發表
高市社會局家防中心今天在衛武營都會公園舉辦113年「擁愛反暴力 鄰里齊守護」活動，透過動靜態方式，30個防暴社區展現平日宣導的豐碩成果，活動中也表揚5位優良防暴宣講師，感謝他們在暴力預防工作上的奉獻。活動現場有800多位大小朋友一起在歡樂氣氛中瞭解防治家暴、兒少保護的重要性。
高市社會局長蔡宛芬表示，家暴往往隱藏在家裡，需要社區民眾多予關懷，感謝各社區運用創意，如戲劇、舞蹈、遊戲的方式宣導防治家暴的重要性。高雄市自105年起推動性別暴力社區初級預防宣導工作，從社區紮根，更以「鄰里攜手、公私協助」的方式，在社區中推動暴力預防的觀念與做法，也培植社區幹部成為社區防暴宣講師，鼓勵被害人求助、將暴力防治觀念深植人心，共創社區安全，結合社區力量來創造安全且無暴力的宜居城市。
社會局家防中心呼籲，暴力無法解決問題，理性溝通，做好情緒管理，尋求有效解決方式，或諮詢專業人員，可撥打家防中心5355920或110、113專線，共同攜手打造友善社會環境。
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