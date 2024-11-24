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男到霧台喝喜酒...不知道經過三德檢查哨要登記 警發現制止
昨天上午10點多，屏東縣徐姓男子載著親友開車到霧台鄉喝喜酒，經過里港警分局三德檢查哨，未注意到要停車辦理入山登記，就擅自開車闖入，警方當下制止，徐男趕緊倒退嚕，倒退時撞到一旁的三角錐，幸無人受傷。
里港警分局指出，根據人民入出台灣地區山地管制區作業規定，申請入出山地經常管制區者，應填具申請書。未依規定申請入山許可，經勸離不聽依社秩法71條規定，於主管機關明示禁止出入之處所，擅行出入不聽勸阻者，處6000元以下罰緩。
警方提醒，民眾進入台24線三地門、霧台山區需辦理入山登記，除三德檢查哨外，位於台24線上的三地門分駐所、里港分局均可以辦理，亦可於3天前到縣警局網站登錄，以節省排隊時間。
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