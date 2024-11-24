屏東縣春日鄉「五年祭」 挑戰刺福球

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
屏東縣春日鄉昨舉辦「無懼之路，春日500」開幕，邀請民眾體驗排灣族五年祭中最重要的「刺福球」儀式。記者潘奕言／攝影
屏東縣春日鄉昨舉辦「無懼之路，春日500」開幕，邀請民眾體驗排灣族五年祭中最重要的「刺福球」儀式。記者潘奕言／攝影

排灣族代表性祭儀「五年祭」在屏東縣僅剩2鄉4部落保留，春日鄉力里、歸崇、七佳3部落11月起陸續舉辦五年祭復振文化，昨天開幕的「無懼之路・春日500」活動邀民眾體驗刺福球，在全台排灣族祭儀逐漸沒落之際，更凸顯文化傳承重要。

屏東春日鄉3部落11月起陸續舉辦五年祭，「無懼之路，春日500」活動昨在春日鄉文創園區登場，有音樂會、文史展、木雕展、文化解說、文創及農特產展示，館內展出各部落歷史、生活及藝術，可說是春日文化時空館。現場也開放刺福球，邀大家體驗難得傳統儀典。

刺福球是五年祭重頭戲，族人圍成一圈，以長約25尺的竹竿搶刺拋上天空的福球，每顆球都有福氣、豐收等不同意義，象徵未來運氣。正式祭典只有部落人士參與，春日鄉公所為讓更多人了解刺福球文化，另闢場地供民眾體驗，如棒球大小的福球由於拋球方向、高度不定，刺中難度不小，當有人刺中時，現場歡聲雷動。

屏東縣原民處表示，屏東縣目前只剩來義鄉古樓及春日鄉力里、歸崇、七佳4部落舉辦五年祭，加上5年才辦一次，非常難得。春日鄉長沈秋花說，全台排灣族祭儀已逐漸式微，部落辦五年祭，對復振文化非常重要。

屏東縣 排灣族 文創

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