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高鐵南延 高雄車站明挖縮短

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高鐵延伸屏東計畫，進入高雄車站的「高雄案」可能敗部復活，地方擔心快要完工的高雄車站又要再打掉開挖一次。記者潘奕言／攝影
高鐵延伸屏東計畫，進入高雄車站的「高雄案」可能敗部復活，地方擔心快要完工的高雄車站又要再打掉開挖一次。記者潘奕言／攝影

高鐵延伸屏東路廊年底將定案，學者專家評估「左營方案」執行困難且運輸容量受限，大多傾向「高雄方案」，但民眾擔心工程開挖又將衝擊地方發展，鐵道局對此表示，工程整合後，高雄車站明挖段可望由2.8公里再縮短至2.4公里，中華、民族路預計不會開挖。高市交通局則強調市府3原則，務必要求工程對交通、民生及環境的衝擊必須降至最小。

高鐵南延一案再掀話題，立委賴瑞隆昨辦座談會，出席民眾多同意高雄方案，讓與會的交通部次長伍勝園直呼「很意外」，指中央會努力縮減明挖長度，減少影響範圍。鐵道局長楊正君說，會將民意納入規畫參考，盡可能降低交通及環境衝擊。

前鎮區盛豐里長王志濱說，高雄方案讓高雄車站達成三鐵共構，有機會繁榮南高雄。高市交通局長張淑娟強調市府3原則，除技術可行之外，工程對交通民生、環境衝擊需降至最小，且需有助高雄經濟長期發展。

高鐵延伸案原本敲定「左營方案」，但日本三菱重工業株式會社發現會導致列車轉換軌道長度僅剩下380公尺，不符合最低標準，台灣軌道工程學會相關專家也認為左營案容量受限，無法滿足營運需求。

鐵道局表示，高雄方案用左營站尾軌延伸，能使用左營站3月台6股道順行運轉，無叉出點、分線過軌運轉和占用西部高鐵營運主正線等問題，就永續營運而言為較佳方案。此方案可從左營站明挖1.9公里做引導段，再採4.7公里潛盾段，高雄車站周邊明挖2.8公里，後以潛盾工法接至鳳山、屏東。車站段如確認潛盾工法，並與捷運黃線Y10站工程整合，明挖段可再縮至2.4公里。

鐵道 高鐵 高雄車站

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