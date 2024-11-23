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特公盟、信義房屋聯手 守護兒童遊戲權

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
「囡仔逗陣上街玩」完成年度10場公益街道遊戲，超過千人一起在街道遊戲同樂。記者王昭月／翻攝
「囡仔逗陣上街玩」完成年度10場公益街道遊戲，超過千人一起在街道遊戲同樂。記者王昭月／翻攝

特公盟與信義房屋聯手合作的「囡仔逗陣上街玩」系列街道遊戲，今天在台北、高雄同步舉辦今年最終場，圓滿完成年度10場公益街道遊戲，高雄凹子底森林公園閉幕活動上，與會嘉賓一起在「守護兒童遊戲權」的承諾書上留下手印，象徵企業、公益團體、民意代表守護兒童遊戲權的決心。

「聯合國兒童基金會建議兒童每天至少要有1小時遊戲時間」，特公盟指出，哈佛兒童發展專家曾提到，兒童缺乏休閒與遊戲，耐挫力容易不足、缺乏自主力、易感無聊。據各領域專家的研究，也認為遊戲對孩子成長發展至為重要，因此主張讓孩子「玩在起跑點」，透過遊戲讓孩子訓練肢體協調、發展社交力和創造力，同時建立自信心，提升心理韌性。

今年度「囡仔逗陣上街玩」系列街道遊戲，累計近1500名親子在街道同樂。活動響應「國際兒童人權日」35周年，特別規畫「兒童權利大聲說」，透過心願卡鼓勵孩子為自己的權利發聲。

信義房屋響應這項街道遊戲系列活動，表示將持續實踐聯合國SDGs永續發展目標，期盼透過合作，達成與社會及環境共融的願景，企進社會和諧共好。

今午在高雄凹子底森林公園登場的閉幕活動，吸引許多親子在街道上玩夢幻泡泡、地板塗鴉彩繪、紙箱創作，連貴賓們也童心大發，包括信義房屋高三區協理周清源、特公盟秘書長潘汝璧、立法委員黃捷等貴賓，均在「守護兒童遊戲權」的承諾書上留下手印，象徵企業、公益團體、民意代表聯手守護兒童遊戲權的決心。

特公盟祕書長潘汝璧（右）、信義房屋協理周清源（中）、立委黃捷共同在「兒童遊戲權承諾書」上留下手印，承諾守護兒童遊戲權。記者王昭月／翻攝
特公盟祕書長潘汝璧（右）、信義房屋協理周清源（中）、立委黃捷共同在「兒童遊戲權承諾書」上留下手印，承諾守護兒童遊戲權。記者王昭月／翻攝
「兒童有話大聲說」活動，讓小孩寫下自己的心願。記者王昭月／翻攝
「兒童有話大聲說」活動，讓小孩寫下自己的心願。記者王昭月／翻攝

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