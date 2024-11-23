12強棒球賽明天爭冠 屏東聖誕點燈不忘感謝美國隊

屏東聖誕節今日舉行點燈儀式，美國在台協會高雄分處長張子霖也到場參加。今日十二強棒球賽美國打敗委內瑞拉保送台灣進冠軍賽，屏東縣長周春米致詞時特地感謝美國幫忙。今年屏東聖誕節首度推出雙主燈，18組燈飾將屏東打造成繽紛聖誕城。

今年屏東聖誕節以歐風童話為主題，首度推出雙主燈，燈區從屏東公園擴展至屏東火車站與周邊道路。今晚舉行點燈儀式，全區燈飾隨著音樂點亮，聖誕童話屋的咕咕鐘啟動、椰林大道上的冰雪世界也飄下浪漫的白色雪花，璀璨燈光吸引眾人目光。

美國在台協會高雄分處長張子霖用流利的台語與國語向民眾問好，他說很喜歡過聖誕節，很開心受縣長周春米之邀來參加屏東聖誕節，非常特別。周春米致詞時特地對張子霖說，「感謝美國今天打敗委內瑞拉，保送台灣隊進冠軍賽。」

周春米說，屏東聖誕節是南台灣年末最大盛事，去年吸引超過80萬名民眾參與，今年首度推出雙主燈，包括屏東公園「聖誕童話屋」與屏東火車站「聖誕村」，搭配燈光秀定時展演，一路點燈至明年元旦，歡迎全國民眾一同來屏東歡度聖誕節。

縣府傳播暨國際事務處表示，活動期間每晚6點至10點分別有5區不同型態燈光秀輪番展演，包括屏東火車站前聖誕村每15分鐘展演一次；屏東公園內聖誕童話屋每30分鐘一次、松鼠公爵城堡每5分鐘一次、奇幻夢遊每10分鐘一次、恬然入夢每3分鐘一次。

今年也首度將中華路封街，今明兩日舉辦「中華一條街市集」，集結文創手作、特色美食、甜點等超過70攤特色攤位。12月20日至22日共3天，也在縣立田徑場前廣場舉辦聖誕市集村，販售特色風格餐飲、異國元素文創品等。