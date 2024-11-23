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2024樂無齡博覽會高雄登場 聚焦高齡族群需求

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
幸福建築協會江哲明顧問擔任2024樂｡無齡博覽會「在宅安老，健康宅的規劃與設計」講座講師。圖／茵康國際會議提供
幸福建築協會江哲明顧問擔任2024樂｡無齡博覽會「在宅安老，健康宅的規劃與設計」講座講師。圖／茵康國際會議提供

2024樂無齡博覽會在高雄展覽館登場，全場聚焦高齡族群需求，今天樂齡論壇探討老年居住空間，幸福健築協會顧問江哲銘主講「在宅安老」健康建築設計，他指出，老年人對居住環境和品質，需從空間、永續等多方面出發，打造舒適、低耗能生活空間。

中華民國租賃住宅服務商業同業公會理事長鄭俊杰在演講中則提出「以租養老」長者換居政策，包租代管業如何為高齡族群提供更便利的居住選擇，推動可持續發展的社會福利，讓銀髮族多一種老後理財選擇。

因應淨零時代來臨，博覽會永續服務專區成為亮點，高市府攜手11個局處對樂齡族群的健康與居住方案，市警局透過桌遊互動的方式，生動有趣地提升民眾的防詐騙意識，增強安全防範能力；衛生局聚焦於失智照護與酒癮防治，為長者群體提供重要的健康資訊；教育局則安排每日手作教室，吸引親子互動參與。

勞工局現場提供一對一就業諮詢，幫助長者了解職業機會；民政局展示「經濟支持、安全照顧、醫療照護、社會參與、在地安老」五大高齡照護主題，全面關懷長者需求；高雄空中大學提供多項學位課程資訊，鼓勵長者持續學習與成長。

澎湖縣政府將澎湖著名的跨海大橋搬進高雄展覽館，成為熱門的打卡景點。展區結合創意互動活動與政策宣導，透過七彩扭蛋機、健康幸運盤與六力檢測拋圈遊戲，讓民眾了解保健知識，同時還提供澎湖地方特色紀念品，讓參觀者在享受互動的過程中，體驗澎湖的獨特文化與高齡友善政策。

另外，衛福部在現場的長照專區積極宣導1966長照專線，並提供輔具補助與外籍看護補助等福利方案，專業人員現場一對一服務，幫助長者及其家屬瞭解如何申請各類補助，並提供長照相關諮詢，提升長照資源的可及性與普及度。

明天高雄醫藥大學、馬光中醫及中正脊椎骨科專家，將帶來一系列樂齡生活保健講座，探討如何在長期照護、運動保健等方面保持身心健康，現場還將有更多互動式健康檢測與體驗。

中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會理事長鄭俊杰談包租代管業在養老之路所扮演的角色。圖／茵康國際會議提供
中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會理事長鄭俊杰談包租代管業在養老之路所扮演的角色。圖／茵康國際會議提供
高雄市教育局安排每日手作教室吸引參觀者互動參與。圖／茵康國際會議提供
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澎湖縣政府富有趣味性的展區設計積極推動高齡友善政策。圖／茵康國際會議提供
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永續 澎湖縣 長照

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