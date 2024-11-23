2024樂無齡博覽會高雄登場 聚焦高齡族群需求

2024樂無齡博覽會在高雄展覽館登場，全場聚焦高齡族群需求，今天樂齡論壇探討老年居住空間，幸福健築協會顧問江哲銘主講「在宅安老」健康建築設計，他指出，老年人對居住環境和品質，需從空間、永續等多方面出發，打造舒適、低耗能生活空間。

中華民國租賃住宅服務商業同業公會理事長鄭俊杰在演講中則提出「以租養老」長者換居政策，包租代管業如何為高齡族群提供更便利的居住選擇，推動可持續發展的社會福利，讓銀髮族多一種老後理財選擇。

因應淨零時代來臨，博覽會永續服務專區成為亮點，高市府攜手11個局處對樂齡族群的健康與居住方案，市警局透過桌遊互動的方式，生動有趣地提升民眾的防詐騙意識，增強安全防範能力；衛生局聚焦於失智照護與酒癮防治，為長者群體提供重要的健康資訊；教育局則安排每日手作教室，吸引親子互動參與。

勞工局現場提供一對一就業諮詢，幫助長者了解職業機會；民政局展示「經濟支持、安全照顧、醫療照護、社會參與、在地安老」五大高齡照護主題，全面關懷長者需求；高雄空中大學提供多項學位課程資訊，鼓勵長者持續學習與成長。

澎湖縣政府將澎湖著名的跨海大橋搬進高雄展覽館，成為熱門的打卡景點。展區結合創意互動活動與政策宣導，透過七彩扭蛋機、健康幸運盤與六力檢測拋圈遊戲，讓民眾了解保健知識，同時還提供澎湖地方特色紀念品，讓參觀者在享受互動的過程中，體驗澎湖的獨特文化與高齡友善政策。

另外，衛福部在現場的長照專區積極宣導1966長照專線，並提供輔具補助與外籍看護補助等福利方案，專業人員現場一對一服務，幫助長者及其家屬瞭解如何申請各類補助，並提供長照相關諮詢，提升長照資源的可及性與普及度。