高雄城市咖啡節今開幕 吸引逾萬人聞咖啡香

首屆高雄城市咖啡節今在凹子底森林公園登場，集結60個特色咖啡攤位，各式各樣手沖、冰滴、拉花咖啡飄香，吸引咖啡族駐足品嘗，周邊又有神農市集，農特產小吃琳瑯滿目，活動首日吸引逾萬人次湧入。

高雄城市咖啡節23、24日舉行兩天，今在捷運凹子底4號出口熱鬧開幕，包括市府秘書長郭添貴，立委邱議瑩、柯志恩、許智傑、林岱樺、黃捷及議員王義雄到場參加，不約而同都聊起咖啡經。

王義雄表示，高雄有3個原鄉種咖啡，咖啡產業悠久，咖啡農盼望代代相傳發揚光大，因此也全力促成這次活動，未來希望高雄建立自有品牌，把高雄原鄉咖啡推廣出去。

邱議瑩認為，讓農民專心種植增加產量，讓懂得發酵、烘焙咖啡業者，負責把高雄最棒的咖啡做成最獨特的口味，這是未來要努力的方向；柯志恩說自己咖啡控，還加碼爆料藍綠雖然吵吵鬧鬧，但常常一起喝咖啡、聊是非；許智傑則幽默看著柯志恩說，喝咖啡也能聊大是大非「所以預算要過」。

秘書長郭添貴表示，高雄原鄉咖啡約有80公頃，每年有75噸產量，不但產量大，高雄咖啡品質全台第5，品質沒話說，缺乏的是品牌，期許明年這個時候能有高雄在地咖啡品牌誕生。