金門縣近三千位新移民 今辦移民節活動展現多元文化

金門縣政府主辦的「新家、新鄉、新朋友～113年金門縣移民節多元文化活動」今天在金門大學盛大舉行，吸引了眾多新住民家庭與在地居民參與，共同感受多元文化的魅力，現場設有多元文化表演、趣味闖關活動、新住民成果展覽以及異國美食市集等，讓參與者沉浸在各國文化的氛圍中，也充分展現金門社會的包容與融合。

活動由金門縣新住民家庭服務中心志工隊帶來精彩開場表演，隨後由縣府長官及貴賓共同啟動儀式，在象徵希望與夢想的氣球升空後正式展開。金門縣府參議陳世保致詞時表示，金門現有約2800位新住民，他們為地方注入了不同的文化與活力，未來縣府將持續透過政策和活動促進新住民融入，打造和諧共榮的金門。

縣議員吳佩雯則提到，2年前曾受縣府邀請，以律師身分為新移民朋友辦理法律議題講座還有法律諮詢，提供新移民增加對相關法律問題的認識以及援助。她也表示，會繼續努力透過與縣府合作，提供新移民更多資源辦理各種活動、課程及獎助政策，也期待未來挹注更多教育資源來培育下一代，為金門打造一個充滿包容與理解的友善環境。

此次移民節首次舉辦「新住民楷模表揚頒獎典禮」，表彰5位對地方文化融合、社區發展及家庭幸福有卓越貢獻的新住民代表，包括余麗園（中國籍），擔任東沙社區發展協會理事長，打破性別與移民刻板印象，積極參與社區事務。

周細妹（中國籍），擔任烈嶼國家公園解說員，熱心教育與家庭，展現兩岸婚姻的成功典範。洪瑞鶴（中國籍），推動文化教育活動，促進新住民家庭與社區融合。鄭氏僑螢（越南籍），作為南洋姐妹協會創會理事長，推廣東南亞文化並協助新住民獲取法律資源。戴紅（中國籍），金門縣新女性權益協會理事長，致力於推動新住民福祉與教育工作。這些模範人物的故事感動了在場觀眾，展現了新住民對金門社會的深刻影響。