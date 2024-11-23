反同婚林岱樺轉向 今午參加高雄同志遊行

2024高雄同志大遊行今午登場，昔日反對同婚的民進黨立委林岱樺也現身指，出席遊行活動，就是行動證明的開始。立委賴瑞隆也參與遊行，呼籲包容多元、攜手前行，邁向更進步的家園。

2019年5月立法院通過同婚專法，民進黨立院黨團達成投票共識，但林岱樺認為高雄市及針對婚姻定義為1男1女的公投案有高達80%的民意，最終她表態遵照民意，即使罰款，也會投反對票。不過昨晚她在臉書PO出彩虹圖案預告今午參加高雄同志大遊行；遭網友質疑為了選市長就改人設，但她回應，「會用行動證明」。

林岱樺說，相愛是人權，在這座城市裡每個人都有被愛的權利。「今天決定參與遊行，希望表達對同志人權的支持」。

另名也表態爭取參選下屆高雄市長的立委賴瑞隆，也在同志遊行中現身，他說，這是一場充滿歡笑與愛的遊行「予愛蔓延，愛潮湧高雄」。