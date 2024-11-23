卓揆視察澎湖供水情形 馬公第二海淡廠每日供水6,000噸

行政院院長卓榮泰23日在行政院祕書長龔明鑫、發言人李慧芝、經濟部部長郭智輝、澎湖縣長陳光復、水利署副署長黃宏莆及台水公司董事長李嘉榮等人陪同下視察澎湖地區供水情形及馬公海水淡化廠。台水於馬公市烏崁里興建馬公第二海淡廠，每日穩定供水6,000噸，達成澎湖地區穩定供水目標。

卓揆致詞時表示，每次颱風過後都可看到台水公司員工工作身影，代表政府向台水公司同仁表達最高的敬意與感謝，並肯定台水在澎湖地區陸續完成供水工程與提升供水品質，期許未來持續提升供水普及率及再新建一座4,500噸海水淡化廠，補強增裕用水需求，並透過「澎湖智慧水網系統」降低漏水損失，完善基礎建設，提供乾淨、穩定且充裕的自來水，讓澎湖居民及遊客安心用水。

郭智輝則指出，海水淡化廠能夠增加澎湖地區的供水多元性及穩定性，滿足日益增長的民生與觀光需求，海水淡化作為自來水開源措施，並透過智慧水表系統即時數據分析，即時通知用戶漏水亦守護珍貴的水資源。經濟部也將全力改善澎湖地區的供水，致力提升居民的生活品質，並滿足地方發展需求，感謝澎湖縣政府支持及台水公司的努力。

陳光復亦提到，澎湖全年不缺水感謝中央政府及台水公司的努力，尤其颱風期間取水口損壞，台水搶修人員風雨無阻進行搶修，並調動水車送水運補，未來建置4500噸海水淡化廠，提供充足便利的用水，感謝台水公司對居民的照顧。

台水公司說明，馬公第二海淡廠二期工程斥資五億元興建，施工期間歷經俄烏戰爭導致原物料上漲，疫情造成缺工缺料等問題，在此嚴峻環境下，水利署、台水公司同仁及承商四年多來戮力同心完成產水目標。

馬公第一、馬公第二、望安、西嶼、七美嶼及吉貝嶼海水淡化廠，配合現有湖庫及地下水，可穩定供給澎湖地區每日約三萬噸的用水量，未來台水公司將配合經濟部研提的「離島地區供水改善計畫第三期」辦理馬公4,500噸海水淡化廠新建工程，以提早防範澎湖地區水庫蓄水量受極端氣候影響，並保護地下水避免鹽化危機，達成政府照顧離島居民及促進離島地區水資源永續發展。