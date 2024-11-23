暌違5年兩岸金門書展盛大開幕 疑政治力介入大縮水

睽違5年，第18屆兩岸金門書展今天在古蹟浯江書院隆重開幕，吸引了兩岸出版業界代表參與，也吸引不少愛書人攜家帶眷到場尋寶，金門縣文化局長呂坤和表示，書展是金門縣府推廣閱讀的重要策略之一，期待透過活動讓閱讀成為居民日常生活的一部分，培養金門成為「富而好書」的文化縣市。

兩岸書展由金門縣文化局、海峽出版發行集團、福建新華發行集團、中華民國圖書出版事業協會、麗文文化事業機構及福建省期刊協會等單位共同舉辦，以往都在金城國中體育館舉行，據了解，今年因為兩岸關係緊張，本來主辦單位要沿襲過往借場地，但因為教育部等部會單位有意見，只能改在浯江書院舉行，規模縮小不少；此外，往年金門書展結束後，還會到台灣多個縣市巡迴，但今年僅到明天就結束。

金門文化局長呂坤和表示，金門擁有悠久的文化傳統與深厚的書香底蘊，此次活動不僅推動金門地區閱讀風氣，更成為兩岸文化交流的重要平台。

福建省版權協會理事長嚴桂忠在開幕式中致詞表示，本屆書展意義重大，這是自疫情以來福建出版發行機構首次獨立組團入島參展，他感謝金門文化局及台灣出版界的支持，並表示書展歷經18屆，已成為兩岸出版業界合作與讀者互動的重要橋梁。

嚴桂忠指出，金門書展自2005年舉辦以來，為兩岸出版業開創了良好的合作模式，並持續促進全民閱讀與版權領域的進步。他期盼未來能深化合作，攜手推進出版事業的高質量發展，為兩岸同胞創造更多元的文化體驗與更美好的文化生活。

今天也邀請書展VIP黃彩戀到場分享，黃表示，18屆書展，她幾乎年年來參加，且都是第一天就來報到，主要就是要搶著把最好的書籍都買回家，所以這次她接到大陸出版社預告書展又要來訊息，她昨天早早就來尋寶買好書。

兩岸金門書展從22日至24日，上午9時起到下午5時在金城浯江書院舉行，本屆書展展出近兩年來大陸出版的簡體圖書4600種，以及台灣出版商的多本暢銷書籍，內容涵蓋文學藝術、社會科學與兒童繪本等多樣主題。此外，書展特設地方特色文創產品展區，並提供75折優惠，歡迎喜好閱讀及藝文民眾與遊客參觀選購。