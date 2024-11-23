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暌違5年兩岸金門書展盛大開幕 疑政治力介入大縮水

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
第18屆兩岸金門書展今天在古蹟浯江書院隆重開幕，由金門縣文化局長呂坤和（右三）、福建省版權協會理事長嚴桂忠（左三）與台灣圖書出版事業協會理事長楊蓮福（右二）等人共同主持揭幕。記者蔡家蓁／攝影
第18屆兩岸金門書展今天在古蹟浯江書院隆重開幕，由金門縣文化局長呂坤和（右三）、福建省版權協會理事長嚴桂忠（左三）與台灣圖書出版事業協會理事長楊蓮福（右二）等人共同主持揭幕。記者蔡家蓁／攝影

睽違5年，第18屆兩岸金門書展今天在古蹟浯江書院隆重開幕，吸引了兩岸出版業界代表參與，也吸引不少愛書人攜家帶眷到場尋寶，金門縣文化局長呂坤和表示，書展是金門縣府推廣閱讀的重要策略之一，期待透過活動讓閱讀成為居民日常生活的一部分，培養金門成為「富而好書」的文化縣市。

兩岸書展由金門縣文化局、海峽出版發行集團、福建新華發行集團、中華民國圖書出版事業協會、麗文文化事業機構及福建省期刊協會等單位共同舉辦，以往都在金城國中體育館舉行，據了解，今年因為兩岸關係緊張，本來主辦單位要沿襲過往借場地，但因為教育部等部會單位有意見，只能改在浯江書院舉行，規模縮小不少；此外，往年金門書展結束後，還會到台灣多個縣市巡迴，但今年僅到明天就結束。

金門文化局長呂坤和表示，金門擁有悠久的文化傳統與深厚的書香底蘊，此次活動不僅推動金門地區閱讀風氣，更成為兩岸文化交流的重要平台。

福建省版權協會理事長嚴桂忠在開幕式中致詞表示，本屆書展意義重大，這是自疫情以來福建出版發行機構首次獨立組團入島參展，他感謝金門文化局及台灣出版界的支持，並表示書展歷經18屆，已成為兩岸出版業界合作與讀者互動的重要橋梁。

嚴桂忠指出，金門書展自2005年舉辦以來，為兩岸出版業開創了良好的合作模式，並持續促進全民閱讀與版權領域的進步。他期盼未來能深化合作，攜手推進出版事業的高質量發展，為兩岸同胞創造更多元的文化體驗與更美好的文化生活。

今天也邀請書展VIP黃彩戀到場分享，黃表示，18屆書展，她幾乎年年來參加，且都是第一天就來報到，主要就是要搶著把最好的書籍都買回家，所以這次她接到大陸出版社預告書展又要來訊息，她昨天早早就來尋寶買好書。

兩岸金門書展從22日至24日，上午9時起到下午5時在金城浯江書院舉行，本屆書展展出近兩年來大陸出版的簡體圖書4600種，以及台灣出版商的多本暢銷書籍，內容涵蓋文學藝術、社會科學與兒童繪本等多樣主題。此外，書展特設地方特色文創產品展區，並提供75折優惠，歡迎喜好閱讀及藝文民眾與遊客參觀選購。

文化局期待未來書展能引入更多元的主題與活動，進一步深化兩岸文化交流與合作，傳承與發揚中華文化。同時，也希望透過閱讀推廣，為金門打造書香社會，讓閱讀成為居民生活中不可或缺的一部分。

第18屆兩岸金門書展今天開幕，福建省版權協會理事長嚴桂忠在致詞表示，本屆書展意義重大，這是自疫情以來福建出版發行機構首次獨立組團入島參展。記者蔡家蓁／攝影
第18屆兩岸金門書展今天開幕，福建省版權協會理事長嚴桂忠在致詞表示，本屆書展意義重大，這是自疫情以來福建出版發行機構首次獨立組團入島參展。記者蔡家蓁／攝影
第18屆兩岸金門書展今天開幕，金門縣文化局副局長陳榮昌、福建省版權協會理事長嚴桂忠與台灣圖書出版事業協會理事長楊蓮福（由左至右）一起強力推薦好書。記者蔡家蓁／攝影
第18屆兩岸金門書展今天開幕，金門縣文化局副局長陳榮昌、福建省版權協會理事長嚴桂忠與台灣圖書出版事業協會理事長楊蓮福（由左至右）一起強力推薦好書。記者蔡家蓁／攝影
第18屆兩岸金門書展今天在古蹟浯江書院隆重開幕，不少家長都帶小朋友到場選購繪本。記者蔡家蓁／攝影
第18屆兩岸金門書展今天在古蹟浯江書院隆重開幕，不少家長都帶小朋友到場選購繪本。記者蔡家蓁／攝影
第18屆兩岸金門書展今天開幕，福建省版權協會理事長嚴桂忠（左）致贈紀念品給金門縣文化局長呂坤和。記者蔡家蓁／攝影
第18屆兩岸金門書展今天開幕，福建省版權協會理事長嚴桂忠（左）致贈紀念品給金門縣文化局長呂坤和。記者蔡家蓁／攝影
第18屆兩岸金門書展今天在古蹟浯江書院隆重開幕，由金門縣文化局長呂坤和（右三）、福建省版權協會理事長嚴桂忠（左三）與台灣圖書出版事業協會理事長楊蓮福（右二）等人共同主持揭幕。記者蔡家蓁／攝影
第18屆兩岸金門書展今天在古蹟浯江書院隆重開幕，由金門縣文化局長呂坤和（右三）、福建省版權協會理事長嚴桂忠（左三）與台灣圖書出版事業協會理事長楊蓮福（右二）等人共同主持揭幕。記者蔡家蓁／攝影
第18屆兩岸金門書展今天邀請書展VIP黃彩戀到場分享，黃表示，18屆書展，她幾乎年年來參加，且都是第一天就來報到，主要就是要搶著把最好的書籍都買回家。記者蔡家蓁／攝影
第18屆兩岸金門書展今天邀請書展VIP黃彩戀到場分享，黃表示，18屆書展，她幾乎年年來參加，且都是第一天就來報到，主要就是要搶著把最好的書籍都買回家。記者蔡家蓁／攝影

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