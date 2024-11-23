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卓榮泰視察澎湖供水 計畫再建4500噸海水淡化廠
行政院長卓榮泰今天赴澎湖，視察視察澎湖地區供水情形及馬公海水淡化廠，肯定自來水公司提升澎湖供水品質，期許未來持續提升供水普及率，並再新建1座4500噸海水淡化廠，補強用水需求，並透過「澎湖智慧水網系統」降低漏水損失。
行政院長卓榮泰今天由經濟部長郭智輝、澎湖縣長陳光復及台水公司董事長李嘉榮等人陪同，視察澎湖馬公海水淡化廠，盼提供澎湖乾淨、穩定且充裕的自來水，讓居民和遊客安心用水。
自來水公司斥資5億元，在馬公市烏崁里興建馬公第二海淡廠，施工期間因原物料上漲、缺工缺料等問題，在此嚴峻環境下，經4年多完成每日供水6000噸的產水目標，穩定澎湖地區供水。
自來水公司表示，馬公第一、馬公第二、望安、西嶼、七美嶼及吉貝嶼海水淡化廠，配合現有湖庫及地下水，可穩定供給澎湖地區每日約3萬噸的用水量，未來將配合經濟部的「離島地區供水改善計畫第三期」辦理馬公4500噸海水淡化廠新建工程，以防範澎湖地區水庫蓄水量受極端氣候影響，並保護地下水避免鹽化危機，達成政府照顧離島居民、促進離島水資源永續發展。
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