卓榮泰視察澎湖供水 計畫再建4500噸海水淡化廠

行政院長卓榮泰今天赴澎湖，視察視察澎湖地區供水情形及馬公海水淡化廠，肯定自來水公司提升澎湖供水品質，期許未來持續提升供水普及率，並再新建1座4500噸海水淡化廠，補強用水需求，並透過「澎湖智慧水網系統」降低漏水損失。

行政院長卓榮泰今天由經濟部長郭智輝、澎湖縣長陳光復及台水公司董事長李嘉榮等人陪同，視察澎湖馬公海水淡化廠，盼提供澎湖乾淨、穩定且充裕的自來水，讓居民和遊客安心用水。

自來水公司斥資5億元，在馬公市烏崁里興建馬公第二海淡廠，施工期間因原物料上漲、缺工缺料等問題，在此嚴峻環境下，經4年多完成每日供水6000噸的產水目標，穩定澎湖地區供水。