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金門師生共創中越英3語繪本 移民節推廣多元文化

中央社／ 金門23日電

金門師生共創中、越、英3語繪本「我的坑道，你的地道」，藉金門翟山坑道和越南古芝地道對比，帶領讀者穿梭歷史與不同文化，今天也在金門移民節活動設攤推廣。

金門移民節今天在金門大學舉行，金門縣新住民語文教育輔導團與金城國中新住民學習中心到活動設攤，推廣由輔導團越南語教學支援工作人員莊玉鳳參與創作的多語繪本「我的坑道，你的地道」。

莊玉鳳接受中央社記者採訪表示，會參與繪本創作是今年在金城國中的研習課程中，分享自己在越南的所知所見，後來與另1名金門大學學生共同產出繪本內容，藉由金門與越南戰爭時遺留下坑道對比，交流彼此文化，並能珍惜現在的和平。

莊玉鳳說，越南古芝地道非常狹窄，像螞蟻迷宮那樣，人必須彎腰才能走進去，金門坑道則可以站著進入，共同創作過程中也才知道「翟山坑道原來還有辦音樂會」，之後若有機會也期待持續創作。

金城國中校長謝志偉表示，「我的坑道，你的地道」繪畫部分由金城國中美術班學生負責，也由新北市政府聘任督學歐亞美協助編修與加深加長文字內容。目前繪本除有實體書籍，金城國中網站上也有提供電子書，共有中、越、英3種文字，讀者也能點擊電子書聽取不同語言說故事。

謝志偉說，未來將持續推出越南、印尼、緬甸等國家文化與金門文化互動的繪本，文案都已經開發完成，期待之後與大家見面。

越南 金門

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