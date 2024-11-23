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金門打造鄉村市集魔法學園 吸引親子共度溫馨假日

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金寧鄉公所的「觀光鄉村市集之魔法學園」，今天登場，活動中安排「寧鼓隊」演出。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉公所的「觀光鄉村市集之魔法學園」，今天登場，活動中安排「寧鼓隊」演出。記者蔡家蓁／攝影

金寧鄉公所今天在榜林村昔果山公園舉辦一場「觀光鄉村市集之魔法學園」活動，活動主打親子共樂，融合地方特色與創意，吸引數百位親子到場參與，活動安排6大主題，結合魔法童趣的氛圍與多元創意設計，讓家長與孩子共同度過一個歡樂的假日時光，不少人都說，活動安排用心有趣，真的好好玩。

包括金門縣政府觀光處長許績鑫、金寧鄉長楊忠俊、金寧鄉代表會主席黃文欣、榜林村長楊龍傳、昔果山社區發展協會理事長吳西川與各鄉代表都出席開幕式，參與一場充滿魔法與童趣的假日鄉村市集之旅。

楊忠俊表示，此次觀光鄉村市集派對之魔法學園，以親子家庭為核心，創造親子同樂，活動充滿魔法童趣氛圍的歡樂風格，包含文創小農攤、熟食區、親子體驗活動區、政令宣導區、打卡禮及闖關遊戲區等六大主題，結合魔法童趣的氛圍與多元創意設計，期望能讓地方特色農產品、文創商品進一步推廣，同時帶動金寧鄉觀光效益。

親子體驗活動是此次市集的重點之一，今天舉辦兩場手作課程，包括「金門聽障女孩－星光魔燈手作」及「魔法烘焙坊－糖霜餅乾」，每場次限定20個名額，都吸引不少親子報名實作，現場氣氛溫馨。此外，闖關遊戲區設計寓教於樂，小朋友可透過參與活動收集闖關章與攤販章，完成任務後可兌換神秘禮物。

另外，現場還設有兒童魔法師服裝租借服務，每日提供125套供民眾拍照打卡，打造夢幻童話般的體驗。市集期間有雜耍特技演出、奇奇怪怪小馬戲、氣球互動秀、海洋家族唱跳秀、魔術互動秀等多組表演團體於主舞台展現才藝，為活動增添更多視覺與聽覺的享受。

金寧鄉公所表示，此次活動設有手作DIY、地方小農、文創品展售等多樣化攤位，更有親子專屬體驗活動區，期待吸引各地遊客到場，帶動地方經濟、文化及社區永續發展，吸引民眾與遊客參與，現場也可觀看飛機起降，不僅提升榜林村昔果山公園的曝光度，更能結合地方特色，發展具獨特性的觀光路線，進一步推動金門地區觀光與經濟產業的成長。

金寧鄉公所的「觀光鄉村市集之魔法學園」活動，今天熱鬧登場，活動中還安排兩場手作課程，小朋友到場開心學。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉公所的「觀光鄉村市集之魔法學園」活動，今天熱鬧登場，活動中還安排兩場手作課程，小朋友到場開心學。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉公所今天在榜林村昔果山公園舉辦一場「觀光鄉村市集之魔法學園」活動，金門縣府觀光處長許績鑫（左六）、金寧鄉長楊忠俊、金寧鄉代表會主席黃文欣（左五）與各代表都打扮成哈利波特的樣子，一起主持開幕儀式。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉公所今天在榜林村昔果山公園舉辦一場「觀光鄉村市集之魔法學園」活動，金門縣府觀光處長許績鑫（左六）、金寧鄉長楊忠俊、金寧鄉代表會主席黃文欣（左五）與各代表都打扮成哈利波特的樣子，一起主持開幕儀式。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉的「觀光鄉村市集之魔法學園」溫馨登場，現場還設有兒童魔法師服裝租借服務，讓小朋友搞怪拍照。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉的「觀光鄉村市集之魔法學園」溫馨登場，現場還設有兒童魔法師服裝租借服務，讓小朋友搞怪拍照。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉長楊忠俊與來參與「觀光鄉村市集之魔法學園」活動的親子，開心合影。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉長楊忠俊與來參與「觀光鄉村市集之魔法學園」活動的親子，開心合影。記者蔡家蓁／攝影

親子 金門

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