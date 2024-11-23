走失鳥處置挨批 高市動保處：協尋公告非必要事項

高雄有鳥友指控高雄市動保處收容走失鸚鵡，但交由民間機構安置，未在官網公告，導致飼主恐因此找不回走失鳥。高雄市動保處今天表示，協尋公告非法定必要事項，會再篩選適當合作對象。

媒體報導指出，有鳥友指控高雄市動保處收容民眾拾獲或救援的鸚鵡，但未在官網公告招領，而是把鳥交給民間機構安置，並對鸚鵡的後續狀況一無所悉。鳥友擔憂如果隨意處置走失鳥，很可能讓許多失主永遠找不回愛鳥。

對此，高雄市動保處回應表示，依動保法規定，收容動物無從辨識身分，或經依寵物登記或其他可資辨識資料「通知原飼主」，自通知日起超過7日未領回者，直轄市、縣（市）主管機關或動物收容處所得公告民眾認養，或予以絕育或其他收容管理之必要措施。

高雄市動保處表示，協尋原飼主「公告」並非動保法法定必要事項。惟為幫助對此無從辨識身分的動物，採取更「精進作為」，於鳥類協會或動保處官網公告7日協尋，希望幫助這些無主動物找到飼主。後續會滾動檢討合作的適當性，篩選適當的合作對象。